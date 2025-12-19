Los alcaldes enfrían la propuesta de fusionar Pajares y Fuentes de Invierno: Aller pide antes más inversiones y Lena, un "estudio exhaustivo"

En Aller y Lena la propuesta planteada por la Mesa de la Nieve para fusionar la gestión de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno ha sido recibida con escepticismo y cautela. En Aller, el alcalde del concejo, el socialista Juan Carlos Iglesias, solo deja la puerta entreabierta. Acepta el proyecto como una posibilidad que podría acarrear ventajas, pero dejando claro que Fuentes de Invierno tiene otras prioridades en este momento. “La realidad es que Pajares y Fuentes no están recibiendo en estos momentos un tratamiento equiparable. Aquí estamos pendientes de actuaciones estructurales, como la red de cañones de nieve, que nos convertiría en una estación puntera a nivel nacional, u otros equipamientos básicos para afrontar el día a día, mientras que en Valgrande están adentrados en una segunda fase de modernización después de una inversión de diez millones de euros”.

La postura del alcalde de Aller

Juan Carlos Iglesias deja claro que apoya todas las inversiones que se realizan en Pajares, pero subraya que antes de sentarse a dar forma a una gestión conjunta sería necesario “situar ambas estaciones en planos similares”, En es sentido reclama más atención para Fuentes de Invierno desde todos los ámbitos, empezando por el empresarial: “Para entidades como la Cámara de Comercio parece que solo existe Valgrande. En Aller no hacen estudios sobre el impacto de la nieve como motor económico como los que han hecho en Lena. A partir de Ujo parece que importa mucho más lo que pasa en el valle de la derecha que lo que acontece en el valle de la izquierda”, señala el regidor en referencia a la ubicación geográfica de Lena y Aller.

El alcalde allerano también puntualiza que en estos momentos para Fuentes de Invierno es mucho más urgente la fusión con la vecina estación leonesa de San Isidro que plantear una gestión conjunta de las estaciones asturianas. Iglesias también recuerda la importancia de acometer de una manera definitiva la solución que demanda Fuentes para normalizar su servicio energético, ahora dependiente de San Isidro.

La postura de la alcaldesa de Lena

En el Ayuntamiento de Lena la gestión conjunta de las estaciones asturianas tampoco genera entusiasmo, si bien se valora como una posibilidad a estudiar: “Es fundamental realizar un análisis exhaustivo de la situación actual y valorar todas las alternativas posibles. Si el modelo de gestión vigente no está alcanzando los objetivos, debemos tener la valentía de replantearlo, siempre garantizando la estabilidad y el bienestar de la plantilla”, señala la alcaldesa, Gema Álvarez. La regidora defiende que Valgrande-Pajares “necesita una modernización urgente de sus infraestructuras para evitar su deterioro. Además, es vital impulsar una estrategia de promoción que sitúe a la estación en el mapa turístico.

Gestión

Pajares y Fuentes de Invierno, pese a ser dos equipamientos públicos, tienen diferentes modelos de gestión. Valgrande, abierta en 1954, se rige por una organización completamente pública, con funcionarios al frente y dependencia directa de la Consejería correspondiente. Fuentes de Invierno, aunque también es propiedad del Principado, se gestiona mediante un modelo mixto. Es Recrea, una empresa pública que se rige por derecho privado, la que se encarga de su explotación, con la mayoría de los servicios externalizados a través de concesiones. En Pajares trabajan 54 empleados de forma directa, pero contando los puestos indirectos en temporada alta de nieve los profesionales que trabajen vinculados a la estación se aproximan a los 400.