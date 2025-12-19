CC OO asegura que la propuesta para una gestión conjunta de las estaciones de esquí de Pajares y Fuentes de Invierno oculta un "interés privatizador"

CC OO manifestó este viernes su "profunda preocupación por el papel que viene desempeñando" la denominada Mesa de la Nieve (que integra a esquiadores, vecinos, hosteleros y concesionarios vinculados a las dos estaciones de esquí asturianas) "en relación con el funcionamiento de la estación de Valgrande-Pajares. El pasado jueves, los empresarios, la Asociación de Turismo de la Montaña Central (Asturcentral), concesionarios, clubes deportivos, usuarios habituales de las estaciones y las asociaciones de vecinos La Raya (Aller) y Brañillín (Lena) dieron un paso al frente con un comunicado conjunto en el que reclamaron un cambio profundo en el modelo de gestión de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno. El objetivo es avanzar “hacia una gestión conjunta, hacia la creación de una marca e imagen corporativa única que identifique la nieve de Asturias".

La sección sindical de Educación y Cultura de CC OO respondió este viernes. "A través de una crítica permanente y desproporcionada, esta 'plataforma' viene exagerando cualquier deficiencia en Pajares, magnificándola hasta extremos que, en muchos casos, faltan claramente a la verdad. Este incesante vertido de informaciones desenfocadas, trasladadas a la opinión pública sin el necesario rigor, está minando el prestigio de Valgrande-Pajares y poniendo en cuestión, de manera injusta, el desempeño y la profesionalidad del personal que trabaja en la instalación y eso es inadmisible".

Estrategia

CC OO considera "especialmente reprobable y grave" la "insistencia reiterada en plantear un cambio del modelo de gestión, en el que se aprecia un interés claramente privatizador". Esta línea de actuación "no responde a un análisis objetivo de la realidad de la estación, sino a una estrategia que busca generar un clima de descrédito y tensión permanente".

Para el sindicato, la Mesa de la Nieve "no actúa con el rigor ni la objetividad necesarios y, lejos de contribuir a soluciones constructivas, dramatiza la situación sin entrar a analizar la verdadera causa de los problemas y de la tensión que se ha generado en la estación invernal".

Trabajadores

El sindicato aseguró que "no es la primera vez que se produce una situación similar. Ya en el pasado, al anterior coordinador de remontes y pistas se le hizo la vida imposible mediante campañas de descrédito y presión constante. Hoy, con un nuevo equipo al frente, se repite la misma jugada, evidenciando un patrón de comportamiento interesado que perjudica gravemente tanto a las personas trabajadoras como al futuro de la estación".

CC OO reafirmó su compromiso con "la defensa del empleo público, la gestión profesional y transparente de Valgrande-Pajares y el respeto al trabajo y la dignidad de su plantilla". Al mismo tiempo, exigió "responsabilidad, objetividad y lealtad institucional a todos los actores implicados, evitando alarmismos injustificados que solo contribuyen a deteriorar la imagen de una instalación estratégica para el desarrollo económico y social del territorio".