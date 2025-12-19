Los ediles no adscritos de Langreo denuncian la "falta de compromiso" del Principado con Langreo en el Presupuesto regional

Los ediles no adscritos de Langreo, que antes formaban parte del PSOE, han denunciado la "falta de compromiso" del Presupuesto regional con el concejo, que "aparece, una vez más, claramente perjudicado por unas cuentas regionales en que la inversión es insuficiente y alejada de las necesidades reales de nuestros vecinos".

"Los concejales socialistas no adscritos del Ayuntamiento de Langreo queremos manifestar nuestra profunda preocupación y rechazo a los presupuestos autonómicos del Principado de Asturias, que vuelven a demostrar la falta de compromiso real con nuestro concejo", indicaron, para añadir que "resulta especialmente alarmante el nulo compromiso con los centros educativos del municipio, que presentan importantes deficiencias estructurales desde hace años y para los que no se contempla una apuesta clara y decidida que garantice unas instalaciones dignas y segura".

Centro TEA

También hablan del centro TEA de apoyo a personas con autismo que se proyecta ubicar en el antiguo colegio de La Salle. "Su creación es un compromiso adquirido con todas las familias que tienen a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) a su cargo, tratándose de un recurso de ámbito supramunicipal absolutamente necesario y largamente demandado. Sin embargo, los presupuestos autonómicos obvian su puesta en marcha al no contemplar una financiación específica para la creación y desarrollo de este centro, lo que pone en serio riesgo que dicho compromiso llegue a materializarse".

Los presupuestos también evidencian, a juicio de los ediles no adscritos, "el abandono del Centro de Salud Mental de carácter autonómico, un recurso llamado a dar servicio a personas de todo Asturias. El propio Principado anunciaba en noviembre de 2024 la creación de este centro en el antiguo colegio de La Salle, asegurando que estaría operativo a lo largo de 2025. Sin embargo, cuando ya nos encaminamos hacia 2026, el centro sigue sin existir, sin avances visibles y sin una dotación presupuestaria clara que garantice su puesta en marcha".

Sobre el barrio de El Puente, señalan que "queremos trasladar la preocupación existente entre los vecinos ante la inclusión de una partida de 3,7 millones de euros destinada a expropiaciones, sobre la que no se ha ofrecido ninguna explicación ni información clara. Esta falta de transparencia genera incertidumbre y alarma social, algo inadmisible cuando se trata de decisiones que afectan directamente a los hogares y al futuro del barrio",

Las "graves deficiencias del Centro Deportivo Juan Carlos Beiro" es otra de las cuestiones planteadas por los ediles no adscritos, que alertan de "problemas persistentes de goteras y una situación preocupante en la techumbre, que ponen en riesgo el uso de una instalación muy utilizada por la ciudadanía. Cabe recordar que el Principado lleva anunciando hace años cantidades relevantes en sus presupuestos para la mejora del centro, que nunca llegaron a ejecutarse, lo que ha llevado a su actual situación de deterioro".

Carreteras

Denuncian, además, "el lamentable estado de las vías interurbanas de responsabilidad autonómica en Langreo, como las carreteras LA-1(La Felguera-Campo de la Carrera) o la LA-6 (Sama-El Carbayu) entre otras, que presentan un deterioro evidente y suponen un grave problema de seguridad. También en carriles de circulación de la AS-323 a la altura de El Fondaque (Tuilla), y en la AS-269(Langreo Mieres) cerca de las instalaciones de Cisvial, que hace años tienen parte de la calzada hundida, lo que supone un importante peligro para el tránsito de vehículos, ya que además esos tramos están en curva".

"Igualmente", añaden los no adscritos, "mostramos nuestra preocupación por la falta de inversión en el argayo de La Nueva, una situación conocida desde diciembre 2021 y que requiere una actuación urgente por parte del Principado de Asturias. La ausencia de una partida presupuestaria específica para abordar este problema no solo perpetúa el deterioro de la zona, sino que genera una lógica inquietud entre los vecinos, que ven como pasa el tiempo sin que se adopten soluciones reales a un problema que afecta directamente a la seguridad"

La plataforma logística sociosanitaria, "un proyecto estratégico para Langreo y para el conjunto del Valle del Nalón", es otro de loa asuntos tratados: "Los presupuestos vuelven a demostrar que se trata de un anuncio vacío, ya que no existe una partida expresa destinada a su financiación, lo que hace temer que, una vez más, sea un proyecto que nunca llegue a ver la luz".

"Presión" al Gobierno regional

"No podemos obviar que el Gobierno del Principado está formado por una coalición de PSOE e IU. prácticamente la misma fórmula de gobierno que existe actualmente en el Ayuntamiento de Langreo. Sin embargo, parece evidente que ni el PSOE ni Izquierda Unida de Langreo están siendo capaces de hacer el suficiente hincapié ni la presión necesaria para defender las necesidades reales de nuestro municipio ante el Ejecutivo autonómico", señalan.

Para los no adscritos, "el Principado solo tiene buenas palabras y ninguna acción y además lo va a refrendar con la aprobación de unos presupuestos que vienen a demostrar la falta de compromiso real con Langreo. Pero que nadie dude que seguiremos peleando y reclamando, por todas las vías políticas e institucionales posibles, que se atiendan las verdaderas necesidades de nuestro municipio y se cumplan los compromisos adquiridos con la ciudadanía".