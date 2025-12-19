Un encuentro de confraternización con música y recuerdos: Riosa rinde homenaje a sus mayores

Riosa vivió este jueves una jornada muy especial con la celebración del I Encuentro de Mayores del concejo, una iniciativa para poner en valor la experiencia, la memoria colectiva y el papel fundamental de las personas mayores en la vida social y cultural del municipio. El evento, que contó con una elevada participación, combinó testimonios, música tradicional, convivencia y celebración. La idea es que la cita tenga continuidad en el futuro.

Asistentes al encuentro. / Cedida a LNE

La jornada incluyó la grabación de un programa radiofónico. El alcalde de Riosa, Roberto Álvarez, destacó la importancia de crear "espacios de encuentro" para las personas mayores, subrayando su papel como transmisores de valores, tradiciones y saberes. También intervino el cronista oficial del concejo, José Luis Cobo, quien aportó una visión histórica y cultural de Riosa, al tiempo que habló de episodios del pasado, costumbres ya desaparecidas y tradiciones que aún perviven gracias a la memoria oral.

Asociacionismo

Una representante de la Asociación de Muyeres "Tiempo Propio" aludió al papel activo de las mujeres mayores en la vida social del concejo y la importancia del asociacionismo y de la necesidad de seguir creando espacios donde las personas mayores puedan participar, expresarse y sentirse escuchadas. Y Tavio, vecino del concejo, compartió historias de vida, recuerdos del pasado y anécdotas.

El encuentro tuvo un parte festiva y musical, con las actuaciones del "Dúo Mestura" y el "Coro de Voces Mansoleas". La jornada culminó con una gran espicha, que sirvió como espacio de convivencia y encuentro entre vecinos y vecinas.