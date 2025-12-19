Langreo y Mieres inauguran sus mercadillos navideños, que estarán abiertos hasta el 5 de enero

Mieres y Langreo ya tienen en marcha sus mercadillos navideños, inaugurados en la jornada de este viernes y que estarán abiertos hasta el 5 de enero. En el concejo del Nalón se celebra este año en dos ubicaciones. El mercadillo de La Felguera se emplaza en el parque Dolores Fernández Duro, mientras que el de Sama puede visitarse en la calle Dorado.

La organización corre a cargo del Ayuntamiento de Langreo , en colaboración con la Asociación de Comerciantes e Industriales de La Felguera (Acoivan). Los dos mercadillos langreanos permanecerán abiertos hasta el 5 de enero a excepción de los días festivos y las tardes de Nochebuena y Nochevieja.

Por la izquierda, el alcalde Manuel Ángel Álvarez y los ediles Beatriz Flórez, Marta Jiménez y Raúl Moro, junto a uno de los puestos, en Mieres. / Cedida a LNE

En Mieres, la feria de artesanía y comercio cuenta este año con 15 stands, instalados en el parque Jovellanos. Junto a los expositores comerciales habrá uno dedicado a informar y promocionar la labor de asociaciones sociales del concejo.

El horario de la feria será de lunes a domingo de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre abrirá de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas; 25 de diciembre y 1 de enero, de 16.00 a 21.00 horas; y el 5 de enero, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 22.00 horas.