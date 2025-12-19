El legado de María Luisa García se saborea en Turón: los ganadores del certamen que lleva el nombre de la cocinera recibieron sus premios

En casi todas las estanterías de hogares asturianos hay algún libro suyo. Publicaciones con recetas y consejos que han servido para que varias generaciones se alimentasen e, incluso, a muchos le picara el gusanillo de la cocina y la gastronomía. La mierense María Luis García, la dama de la cocina asturiana, da desde hace un lustro su nombre a los premios gastronómicos que se entregan en la Montaña Central. Este año, han recaído en "Olaya Miel", Jhonatan González Ovalle, Ramona Menéndez y Rosa Tovar. Todos ellos recogían sus premios en una gala en el pozo San José, conducida por Maxi Rodríguez y que, evidentemente, tuvo a la cocina como protagonista.

Olaya Pérez, responsable de "Olaya Miel", fue la encargada de recoger el premio a la producción local. "Es un reconocimiento que supone un orgullo enorme, ya que lo que premia es la trayectoria de toda la familia". Olaya Pérez se mostró agradecida a "Gastrollar por la iniciativa, y a Jennifer Rodríguez y Lluis Nel Estrada, que nos dan visibilidad a pequeños productores que de otra manera no tendríamos". Además, la responsable de Olaya Miel puso en valor que en la comarca "se están desarrollando proyectos muy interesantes que, aunque sean pequeños, tienen los valores muy claros y están arraigados al territorio".

Público asistente a la entrega de premios. / A. Velasco

Mientras, desde la pastelería Cabo Busto llegaba Jhonatan González Ovalle. Un joven que recibía el galardón a la "Proyección Rural", con el que se reconoce a emprendedores y proyectos, públicos o privados, que apuestan por la revitalización del medio rural en Asturias. Y su obrador es un ejemplo. "No esperábamos este reconocimiento y es una auténtica alegría, porque cuando llegué hace trece años a Busto, llegaba con la moral muy baja y sin saber qué hacer con mi vida", explica Jhonatan Ovalle. Sin embargo, desde entonces, su pastelería se ha convertido hoy en toda una referencia. Además, este pastelero tiene claro cuál es la base para emprender en el mundo rural: "Hay que dejar lo económico a un lado, es necesario, pero no lo más importante. Tienes que levantarte feliz y trabajar en lo que creas y lo que te guste". Explica que en su caso, "los resultados fueron llegando, al principio vendía magdalenas a domicilio, pero era feliz porque estaba en mi pueblo y con mi familia, que es lo prioritario. Y luego todo fue creciendo".

Los premiados, con autoridades y patrocinadores. / LNE

Guisanderas

Desde la emblemática Casa Belarmino llegaba la siguiente protagonista, Ramona Menéndez, a la que se le reconocía su "Trayectoria profesional". Una guisandera que lleva casi un cuarto de siglo tras los fogones y que es la tercera generación. "Me dio mucho vértigo cuando me lo dijeron, creo que aún soy joven", señalaba Menéndez, que en todo caso se confesó "emocionada por el reconocimiento a mi trayectoria profesional, máxime en unos premios que llevan el nombre de María Luis García, gran cocinera y divulgadora asturiana". Ramona Menéndez reconoció que nunca pensó en dedicarse a la gastronomía: "Pero al final fue buena elección, porque además llevo mi trayectoria de la mano de Casa Belarmino, de mi familia y de la tradición". "Y además tenemos una cuarta generación formándose para continuar el legado". Precisamente Menéndez se refirió al legado que dejó María Luis García: "Representa a la mujer cocinera, a la cocina asturiana, a todas las guisanderas", dijo, para agregar que "es nuestra imagen y nuestra guía aunque con el paso de los años se introdujeran nuevas técnicas para mejorar". "No podemos perder de vista esos orígenes", manifestó.

El artista Miguel Díaz hace un dibujo sobre una cocina de carbón. / A. Velasco

A nivel nacional, el premio a la Trayectoria Profesional se lo llevó Rosa Tovar, cuya carrera tiene paralelismos con María Luis García: es cocinera, escritora y divulgadora gastronómica. "Es un orgullo enorme, de hecho he tenido que cambiar el viaje por motivos médicos, pero hubiera venido arrastrándome a recoger el premio", señala esta mujer, que también reconoció la trayectoria de María Luisa García: "En gastronomía, lo bueno se hace tradición y lo malo se olvida, y María Luisa está ahí, fue y es ejemplar". Para Rosa Tovar, la gastronomía asturiana está "en un gran momento". "Es una cocina de tradición, que es la base de la alta cocina, son dos estilos que van de la mano, y muy bien representados en Asturias", finalizó.