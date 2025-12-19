Muros, vallas y multas: el Adif "blinda" este punto negro de la red ferroviaria de Mieres (donde dos personas murieron arrolladas por un tren hace un año)

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha asumido finalmente la histórica reivindicación de los vecinos de Figaredo y del Ayuntamiento de Mieres y ha iniciado trabajos de mejora de la seguridad en la peligrosa travesía ferroviaria que atraviesa la localidad. Se trata de un punto negro del trazado ferroviario del Caudal, donde hace menos de un año un matrimonio perdió la vida tras ser arrollado por un tren, un suceso que conmocionó al valle y reavivó las denuncias vecinales sobre el riesgo permanente que supone este paso inadecuado sobre las vías.

Operarios trabajando en el nuevo vallado. / D. M.

Las actuaciones

Las actuaciones, ya en marcha, incluyen la instalación de un nuevo vallado de mayor resistencia y la construcción de muros de obra destinados a impedir el cruce directo de peatones por la plataforma ferroviaria. El objetivo es claro: cortar de raíz el uso de este atajo que muchos residentes emplean a diario para desplazarse hacia Ujo, la localidad vecina donde se concentran comercios, servicios bancarios y equipamientos de los que carece Figaredo.

Durante años, tanto el Consistorio mierense como la asociación vecinal han advertido de que la línea férrea discurre por el núcleo urbano sin un cierre eficaz en varios tramos. Las peticiones se intensificaron desde 2019 y, de forma especialmente insistente, tras el atropello mortal ocurrido a principios de 2025, cuando una pareja recién llegada al pueblo fue arrollada en una zona sin protección ni señalización suficiente. El Ayuntamiento llegó a solicitar formalmente a Adif una auditoría urgente de seguridad y la adopción inmediata de medidas preventivas.

Construcción de nuevos muros. / David Montañés

Quejas vecinales

Los vecinos siempre han señalado que el problema no es puntual, sino estructural. Aunque existe un paso habilitado en el extremo norte de Figaredo, el rodeo que obliga a dar hace que muchos opten por cruzar directamente las vías, asumiendo un riesgo evidente. Esta conducta es especialmente preocupante entre personas de avanzada edad, que utilizan el atajo con carros de la compra, y entre jóvenes que acceden a zonas de ocio situadas al otro lado del trazado ferroviario.

Acto vandálico

Con las nuevas obras, Adif pretende cerrar definitivamente esos puntos de paso improvisados. El vallado que se está colocando sustituye a la antigua malla metálica, calificada por los residentes como “débil e ineficaz”, ya que se rompía o deformaba con facilidad y quedaba abierta durante largos periodos. A ello se suman muros de mayor entidad, concebidos como un elemento disuasorio claro para impedir el tránsito peatonal por la vía. Sin embargo, la experiencia demuestra que la tozudez de algunos residentes será difícil de corregir únicamente con barreras físicas. Un ejemplo de ello se produjo esta misma semana: uno de los muros cuya construcción se inició el martes amaneció el miércoles parcialmente derruido. Todo apunta a que fue manipulado para reabrir el paso, lo que ha obligado a replantear la estructura y reforzarla para evitar nuevos actos de sabotaje.

Peligrosa rutina

Desde Adif se ha optado por reformar el diseño del cierre para hacerlo más sólido y menos vulnerable. Este episodio ha vuelto a poner de manifiesto la complejidad del problema. Aunque las administraciones avanzan en soluciones de seguridad, persiste una rutina peligrosa profundamente arraigada entre parte de la población. Los propios vecinos reconocen que muchos han normalizado el cruce de las vías, pese a ser conscientes del riesgo que supone un entorno ferroviario activo, por el que circulan trenes de pasajeros y mercancías. Desde la asociación vecinal de Figaredo valoran positivamente que, por fin, se estén ejecutando obras, pero advierten de que las medidas deberán mantenerse y reforzarse en el tiempo. Insisten en que el vallado debe ser resistente, la señalización clara y visible y la vigilancia constante para evitar que los cierres vuelvan a ser forzados.

Además, recuerdan que la solución definitiva pasaría por una alternativa segura de conexión peatonal entre Figaredo y Ujo, como una pasarela elevada, una propuesta que sigue sobre la mesa pero que requeriría una inversión y una planificación más ambiciosas. Mientras tanto, los trabajos en marcha buscan evitar que se repita una tragedia como la vivida hace un año. El recuerdo del matrimonio fallecido sigue muy presente en la memoria colectiva del pueblo y actúa como un recordatorio doloroso de lo que está en juego. La combinación de nuevas infraestructuras de seguridad y un cambio de hábitos entre los residentes será clave para que Figaredo deje atrás una travesía ferroviaria marcada durante demasiado tiempo por el riesgo y la fatalidad. El Adif también está procediendo a multar a los vecinos que son sorprendidos transitando por las vías. La sanción es de 200 euros. La vigilancia, no obstante, es compleja y queda casi por completo en manos de un aviso del maquinista.