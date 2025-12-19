Navidades sobre ruedas: la asociación deportiva Patinalón organiza un curso gratuito de patinaje en Langreo

La asociación deportiva Patinalón, con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo, organiza un curso gratuito de patinaje que se celebrará los días 22, 29 y 30 de diciembre, en horario de 11.00 a 12.30 horas, en el Polideportivo de La Felguera, situado en la calle Ramón García Argüelles.

La actividad está dirigida a personas interesadas en iniciarse o mejorar sus habilidades en el patinaje, fomentando la práctica deportiva, el ocio saludable y la convivencia durante el periodo navideño. El curso se desarrollará en un entorno seguro y contará con monitores especializados.

La participación es totalmente gratuita, aunque las plazas son limitadas, por lo que se recomienda inscripción previa. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción contactando con el teléfono 661 84 28 89.

"Desde Patinalón se anima a la ciudadanía a aprovechar esta iniciativa deportiva, que refuerza el compromiso de la entidad con la promoción del deporte base y el acceso universal a la actividad física", señalaron los promotores.