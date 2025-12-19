Papá Noel también sabe de reciclaje: el concurso de vídeos convocado por Cogersa y el Cislan sobre Navidad y economía circular ya tiene ganadores

Irene Fernández Bobes y Alex Sadaba Abdrafikov, alumnos de segundo curso del módulo de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos, han resultado ganadores del IV Reto de Cogersa y el Cislan (Centro Integrado de Formación Profesional de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo). La convocatoria del consorcio de residuos y de centro langreano instaba a los participantes a producir un vídeo en el que se combinasen los mensajes de la Navidad y de la Economía Circular.

La gerente de Cogersa, Paz Orviz, y la directora del Cislan, María Isabel Lugilde, entregaron este viernes los premios. El proyecto vencedor, presentado bajo el título "No sé qué regalarle", fue uno de los 17 que competía en esta edición, en la cual tomaron parte 60 estudiantes del Cislan. "El vídeo combina realismo y ficción; una cuidada edición y fotografía que conducen a la declaración final de que los residuos son recursos. El premio es un vale para adquirir material audiovisual por valor de 1.000 euros", señalaron los responsables de Cogersa.

Además, Cogersa reconoció con dos accésits los trabajos de otros alumnos, por "su cuidada elaboración y la capacidad de evocar con acierto la esencia de la economía circular". Ambos clips fueron creados por estudiantes del ciclo de Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos.

Menciones especiales

Uno de los accésits fue para las estudiantes Ainhoga Castro, Raquel Rodríguez y Karel Méndez, por "Cuando reciclas, la magia vuelve a la tierra". "Este trabajo plasma con sencillez y originalidad gráfica la idea de que los residuos son recursos, con un acertado uso del color y la elección de una botella que sale del vertedero para mostrar el ciclo de la economía circular", destacaron los organizadores del certamen.

Además, Iván García y David Lara consiguieron otra mención especial, por "ilustrar la segunda vida que puede llegar a tener una lata de aluminio que se deposita en el contenedor de reciclaje, el amarillo. En la animación que han creado, este residuo llega a transformarse en una bola de adorno navideño".

Orviz declaró que los alumnos ganadores “han sabido plasmar en pocos segundos la idea esencial de que los residuos son recursos, y hacerlo con una narrativa cargada de la emotividad y la ilusión propias del ambiente navideño, con una estética cuidada y aplicando con maestría las premisas planteadas por Cogersa”.

Por su parte, Lugilde puso en valor la iniciativa propiciada por Cogersa, reconociendo que "para los alumnos, este reto no solo supone poner en práctica las destrezas adquiridas, sino que, además, les aporta experiencia en un entorno real de trabajo".

Fomentar la creatividad

Este es el cuarto año consecutivo que Cogersa plantea a los alumnos del Cislan el Reto de Navidad, una iniciativa que "fomenta la creatividad y la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos por los jóvenes, en un entorno profesional real". En esta ocasión, los vídeos presentados responden al trabajo de los alumnos de los módulos de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos y de Animación 3D, que trabajaron para crear un vídeo navideño que "fomente la economía circular, bajo la premisa de que “los residuos son recursos".

El reto se plantea como un ejercicio profesional completo en el que los grupos de alumnos y de alumnas deben afrontar el reto de realizar el producto que demanda el cliente, dentro de los márgenes de presupuesto, plazo, formatos y contenidos que se establecen al inicio del simulado encargo de producción.

"Este ejercicio práctico es un ejemplo de las metodologías de enseñanza que se recogen en la nueva Ley de FP y en el Proyecto Funcional del centro, para la impartición del currículo. Se trata de metodologías activas, basadas en proyectos, retos y aprendizaje servicio. El reto se evalúa académicamente y constituye una experiencia formativa integral que conecta la teoría con la práctica profesional", destacó Lugilde.