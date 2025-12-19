El Principado culmina la rotonda de acceso a Moreda, primer paso para el bulevar de la localidad

El Principado ha concluido las obras para mejorar la seguridad vial en la entrada oeste de la localidad de Moreda, en Aller. Unas obras que suponen el pistoletazo de salida para el proyecto que el Ayuntamiento baraja para crear un bulevar por la travesía allerana y que implicaba la finalización previa de estos trabajos.

Responsables del Gobierno autonómico señalaron que "la actuación ha permitido reorganizar un punto complejo de circulación, donde confluyen tres vías con alta intensidad de tráfico: la AS-386 Ujo-Cabañaquinta, la AS-112 Ujo–Puerto de San Isidro y el Paseo de Les Xandes, de carácter urbano". La construcción de una nueva glorieta, consensuada con el ayuntamiento, ha supuesto una inversión de 48.304 euros.

Seguridad

La rotonda "permitirá regular el tráfico de forma más eficiente, reduciendo la velocidad, redistribuyendo los flujos de vehículos y aumentando la seguridad tanto para conductores como para peatones", afirmó el Principado, para precisar que "la intervención se ha diseñado bajo criterios de integración urbana, contribuyendo a una imagen más ordenada, moderna y amable de la entrada al núcleo urbano".

"Esta actuación elimina uno de los puntos conflictivos de la red vial y completa las obras realizadas por el Ejecutivo autonómico en el otoño de 2023 para adecuar y mejorar la travesía urbana de la AS-386 en Moreda", indicaron las fuentes regionales. Aquellas obras supusieron una inversión superior a 193.000 euros para acondicionar y mejorar la seguridad y accesibilidad de los más de 1,3 kilómetros de carretera que atraviesan la localidad allerana.

Bulevar

Una carretera que a día de hoy pasará a ser titularidad municipal. Al menos esa es la intención del Ayuntamiento de Aller, que pedirá al Principado la titularidad de la travesía de Moreda, que discurre por la avenida Constitución. En este espacio, pretende ganar terreno para terrazas y peatones, aunque el proyecto no contempla la restricción en la circulación de vehículos ni la pérdida de aparcamientos.

Si bien el proyecto en sí conlleva que se supriman algunas plazas para aparcar, el Alcalde, Juan Carlos Iglesias, explicó que no se perderán estacionamientos, ya que el gobierno local tiene ya dos solares en la propia travesía donde generará dos parkings alternativos.