Psicología para la zona rural, cocina inclusiva y ropa de rugby: así son los 19 proyectos salidos del "semillero exprés" de Valnalón, en Langreo
Desde su creación, el programa ha analizado 58 iniciativas, con un destacado protagonismo femenino y una tasa de conversión empresarial del 51 por ciento
La Ciudad Industrial de Langreo, Valnalón, fue escenario este viernes de la Jornada Final de presentación del proyecto “Banco de Ensayos para Emprender 2025” (BEE), el "semillero exprés", una iniciativa estratégica del Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo (COE) de Asturias. El acto puso el broche final a las ediciones VII y VIII del programa, en las que participaron un total de 19 proyectos emprendedores procedentes de distintos puntos de la geografía asturiana.
Un espacio para validar ideas antes de emprender
El Banco de Ensayos para Emprender nació en el año 2022 con un objetivo claro: acompañar a personas emprendedoras en el análisis y validación de la viabilidad de sus modelos de negocio antes de su puesta en marcha definitiva. Lejos de ser un programa formativo convencional, el BEE se plantea “como un espacio de experimentación real”, donde las ideas se someten a prueba en condiciones cercanas al mercado, minimizando riesgos y fortaleciendo la toma de decisiones.
Un programa intensivo con apoyo económico
Cada una de las personas participantes dedica 360 horas de trabajo presencial a lo largo de 12 semanas, un periodo intensivo que combina formación, tutorías, trabajo colaborativo y desarrollo individual del proyecto. Este esfuerzo se ve reconocido mediante una beca económica, que permite a las personas emprendedoras centrarse plenamente en el desarrollo de su iniciativa.
La formación es impartida por personal técnico de Valnalón, empresas de la Red Emprendedora y agentes clave del ecosistema emprendedor asturiano, como Asturgar, Asturex y la Agencia Sekuens, aportando “una visión integral que abarca desde la definición del modelo de negocio hasta los aspectos financieros, comerciales y de internacionalización”.
Diecinueve proyectos y muchos sectores
Durante la jornada final se presentaron los 19 proyectos participantes, cuyos modelos de negocio reflejan la diversidad y creatividad del emprendimiento actual en Asturias. Las iniciativas abarcan sectores tan variados como la moda sostenible, el arte y el diseño, la danza, la cocina, la atención a la dependencia, el comercio local, la producción de eventos y espectáculos o el desarrollo de aplicaciones multiplataforma.
Los proyectos proceden de concejos como Aller, Avilés, Gijón, Langreo, Las Regueras, Llanera, Llanes, Nava, Oviedo y Sobrescobio, lo que refuerza el carácter territorial y descentralizado del programa.
Listado de iniciativas participantes
La lista de proyectos es la siguiente: “Nel Ciernu” (servicios de psicología en el ámbito rural), “Mallen Lab” (taller de arte y grabado orientado a la creación artística y la formación en técnicas gráficas), “Marina Escuela de Danza”, “Pili, tu guía en la cocina” (enfocado en guías y talleres de cocina inclusiva para personas con discapacidad), “Kaviar Studio”, “Victory Over the Sun” (marca de moda de bañadores con una propuesta creativa y diferenciada), “Artenis” (consultoría especializada en automatización de procesos), “Bastión” (marca de moda textil asociada al rugby), “El Retiro” (residencia artística y espacio de coworking artístico), “Ruralia Salud” (proyecto de atención sanitaria a personas mayores), “Pecas y Vibrisas” (servicios audiovisuales para animales y humanos), “Inbionor” (consultoría especializada en investigación y apoyo científico), “Hábito Botánico”, “El Cubo Sin Gluten” (tienda y consultoría de productos sin gluten), “Mediaba” (consultoría web, de IA y diseño gráfico), “Lusiarte”, “Heidi Campuzano Studio” (diseño, confección y venta de moda para bodas y eventos) y “Producciones Salvajes” (productora musical y de eventos artísticos).
Respaldo institucional al emprendimiento
El acto contó con la participación institucional de Roberto García Rodríguez, alcalde de Langreo; Aránzazu González Montell, directora general de Empresas y Comercio y presidenta del Consejo de Administración de Valnalón; y Begoña López González, directora del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. Las intervenciones subrayaron el papel del BEE como herramienta eficaz para fomentar un emprendimiento sólido, sostenible y alineado con las necesidades reales del territorio, así como el compromiso de las administraciones públicas con la creación de empleo de calidad.
Un balance con resultados medibles
Desde su puesta en marcha, el impacto del programa resulta significativo. En las ocho ediciones celebradas se han estudiado 58 proyectos, desarrollados por 62 personas, de las cuales 45 son mujeres y 17 hombres, un dato que evidencia el fuerte protagonismo femenino en el emprendimiento apoyado desde Valnalón.
Además, los resultados avalan el modelo: el 51 % de los proyectos desarrollados hasta 2024 ya se han convertido en empresas, mientras que el 32 % continúa analizando su viabilidad en el Semillero de Proyectos de Valnalón, prolongando el acompañamiento y la consolidación de las iniciativas.
Hábito Botánico, moda sostenible desde La Felguera
Entre los proyectos destacados de esta edición se encuentra “Hábito Botánico”, impulsado por Lara Gordaliza, natural de La Felguera. Se trata de una marca de moda sostenible que apuesta por la reutilización de tejidos excedentes de otras marcas, estampados de manera artesanal mediante el uso de materia botánica del entorno y tintes naturales.
“El proyecto combina diseño, conciencia medioambiental y artesanía contemporánea, e incluye también la impartición de talleres formativos sobre estas técnicas”, explica su responsable. Tras quince años vinculada al sector de la moda, Lara Gordaliza encontró en el BEE el impulso definitivo para convertir una idea largamente madurada en un proyecto de vida.
Caviar Studio, identidad del norte en edición limitada
Otro de los proyectos presentados fue “Caviar Studio”, de la mano de Marcos Álvarez Fernández, diseñador de productos de Avilés. Su marca de ropa nace “con la intención de representar el norte a través de prendas de calidad, cuidadas y pensadas para durar”.
Caviar Studio trabaja con colecciones exclusivas y numeradas, todas ellas en ediciones limitadas, y ya cuenta con cuatro colecciones lanzadas, con una quinta prevista para estas fechas navideñas.
Lucía Arte, creatividad aplicada al comercio
La creatividad y el arte aplicado al comercio están representados por “Lucía Arte”, el proyecto de Lucía Simón, residente en Riaño y originaria de Argentina. Su iniciativa consiste en un estudio de diseño especializado en pizarras, carteles y murales concebidos como herramientas de marketing y publicidad.
“A través del dibujo y el lettering, busco dar vida a escaparates, vidrios y espacios comerciales, aportando no solo un valor estético, sino también funcional”, explica.
Emprender con método y acompañamiento
El evento celebrado en Valnalón puso de manifiesto que “el emprendimiento no es solo una cuestión de ideas, sino de acompañamiento, método y comunidad”. El Banco de Ensayos para Emprender se consolida así como una herramienta de referencia en Asturias para transformar talento, creatividad y experiencia en proyectos empresariales viables, contribuyendo al desarrollo económico y social del territorio desde una perspectiva innovadora y sostenible.
