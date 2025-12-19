El Rector aplaude el aumento de matriculaciones en el campus de Mieres: "Solo necesitaba confianza y tiempo; los resultados han llegado"

El Rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, aseguró este viernes en Mieres estar muy satisfecho con la marcha del campus de Barredo, un centro que "lo único que necesitaba era confianza y tiempo, confiar en él y darle tiempo para crecer". Y a tenor del crecimiento en el número de matrículas en los últimos años, la fórmula ha funcionado: "Los resultados han ido llegando y van a seguir llegando", manifestó el Rector, que participó en el 25.º aniversario de la presencia del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas (BOS) en el centro mierense.

Antes del acto, el Rector señaló que la jornada suponía un día de gran celebración: "El BOS es uno de los grandes departamentos que tiene esta universidad, no solo por el tamaño sino también por su incuestionable actividad científica". Villaverde señaló que este departamento de Biología "fue de los primeros que apostaron firmemente por implantar actividad en Mieres y fue muy importante para dar impulso científico al campus".

Confianza

Cuestionado por la marcha de la Politécnica mierense, el Rector sacó pecho por el crecimiento del número de alumnos en los últimos años. "Permitidme que ahí reivindiquemos nuestras bases, la planificación estratégica del campus de Mieres que presentábamos en 2021, de la que nosotros estábamos convencidos, pero que se recibió con una cierta tibieza", comenzó Villaverde su exposición. "Al final, no todo lo que teníamos ahí previsto se pudo llevar a cabo, pero sí en buena parte, lo que ayudó a centrar en el camino a un campus que yo creo que lo único que necesitaba era confianza y tiempo, confiar en él y darle tiempo para crecer", dijo.

A su juicio, "los resultados han ido llegando y van a seguir llegando". Y se refirió al incremento de matrícula: "Uno de esos resultados, importantísimo, es ese paulatino crecimiento de estudiantes que año a año nos van demostrando que el campus es atractivo, que los estudios que aquí se imparten son atractivos, que tienen músculo investigador, pero además es atractivo, para las empresas también". "Creo que acertamos con el camino y seguiremos por esa senda", apuntó.

El Rector se dirige a los asistentes al acto. / A. Velasco

También fue cuestionado el Rector por una hipotética suma de titulaciones a Barredo en el corto o medio plazo. "Algo propiamente nuevo no se plantea, pero sí que gracias al empuje del equipo de Ángel Martín -director de la Politécnica-, lo que se está haciendo es una renovación importante de muchas de las ofertas que estamos lanzando aquí", señaló Villaverde, para agregar que lo que se está produciendo es "una reestructuración de los antiguos estudios ligados a la minería y como consecuencia de la recepción de los estudios de Minas que antes se impartían en Oviedo".

Aniversario

En el acto también participó Luis Valledor, director del Departamento del BOS. Este 25.º aniversario de presencia en Mieres ha supuesto para su área "un gran crecimiento": "Ahora aquí tenemos más de 13 profesores en el área de producción, de ingeniería agroforestal y de fisiología vegetal y hemos participado en la formación de 25 promociones de ingenieros de Montes".

Unos ingenieros, dijo Valledor, que en Asturias "son los que más nos deberían dar ya que son los que se ocupan de gestionar y mantener los recursos naturales y de hacer que Asturias siga siendo lo verde que es". Valledor señaló que también ha habido cambios en estos 25 años. "Dentro del entorno universitario hemos tenido una evolución más que un cambio y con un ambiente de total cordialidad en Mieres. Aquí estamos como en casa y encantadísimos de seguir aquí otros 50 años más como mínimo", agregó.