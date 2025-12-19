San Martín impulsa un proyecto contra la soldedad no deseada

San Martín del Rey Aurelio impulsa un Proyecto contra la Soledad no Deseada, alineado con la estrategia asturiana, que tiene como finalidad desarrollar a medio plazo acciones que hagan frente a una situación que padecen diferentes colectivos, pero en especial las personas mayores.

Según explica Mari Paz Alonso, concejala de Mayores, “en los últimos años, especialmente tras la pandemia, la soledad no deseada ha adquirido una relevancia creciente en la agenda social y política, situándose como un desafío que exige respuestas transversales, coordinadas y sostenidas en el tiempo”.

Es una situación que afecta “a personas de todas las edades, géneros y estilos de vida, aunque presenta una mayor incidencia en determinados grupos, como son las personas mayores, y responde a una combinación de factores sociales, geográficos, económicos y de salud que contribuyen al aislamiento”, subraya.

En este contexto, San Martín no parte de cero pues cuenta “con una sólida trayectoria en el fomento del envejecimiento activo y con iniciativas en marcha que ayudan a prevenir y mitigar situaciones de soledad”, destaca el alcalde, José Ramón Martín Ardines. Conscientes del papel clave de los municipios en este ámbito, “desde el Ayuntamiento trabajamos de manera coordinada con las asociaciones de mayores para generar condiciones que permitan a la ciudadanía mantener una vida activa, vinculada y participativa”, ensalza.

En el desarrollo del Proyecto Municipal contra la Soledad no deseada, en colaboración con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar Social del Principado de Asturias, ya se han producido avances significativos, como la creación de una mesa de trabajo específica y la incorporación de una trabajadora social para impulsar el proyecto. Ambas acciones evidencian “el firme compromiso del equipo de gobierno en esta materia”, añade el alcalde.

Marcha saludable, el último viernes de cada mes / LNE

Fases del plan

Aunque el proceso se encuentra aún en su fase inicial, el objetivo pasa por elaborar un diagnóstico riguroso mediante una metodología participativa que permita identificar necesidades y definir soluciones de manera conjunta con la comunidad.

Para ello, el equipo de trabajo está analizando datos demográficos y sociales procedentes del padrón, lo que permitirá definir el perfil de la población mayor. En ese estudio “se está prestando especial atención a las personas que viven solas, sobre todo mayores de 80 años que no mantienen contacto con los servicios sociales, así como a aquellos núcleos rurales donde el envejecimiento y el aislamiento tienen un impacto más acusado”, según desvela la información extraída.

En los próximos días, el Ayuntamiento lanzará una encuesta abierta a toda la población, orientada a identificar factores de riesgo —sociales, individuales y culturales— y a recoger percepciones sobre cómo abordar este fenómeno.

El diagnóstico se completará con la celebración de varios grupos de trabajo formados por personas mayores, agentes clave, cuidadores y profesionales de servicios, donde se debatirán necesidades y propuestas relacionadas con las áreas que influyen en la salud y la calidad de vida.

Centros sociales y asociaciones dinamizan la vida local

A pesar de los retos, San Martín del Rey Aurelio cuenta con una fortaleza esencial: una red comunitaria extensa, viva y comprometida. Dispone de ocho centros sociales de personas mayores —cinco de ellos en el ámbito rural— y un amplio tejido de asociaciones vecinales y culturales que dinamizan la vida local.

Este capital social constituye un punto de partida privilegiado para avanzar hacia un municipio más cercano, humano y atento a las necesidades de sus mayores. “La implicación del vecindario, el compromiso desde las entidades locales y la ilusión compartida por construir una comunidad más cohesionada marcan el rumbo del proyecto y refuerzan la convicción de que la soledad no deseada puede abordarse desde la sociedad con escucha, colaboración y esperanza”, concluye la edil Mari Paz Alonso.