El certamen de tonada "Ciudá de Llangréu" corona a sus campeones: "Es un honor y un privilegio ganar este concurso"

El certamen de canción asturiana de Sama rindió este sábado honores a sus campeones. Los ganadores de los seis apartados del X Concurso de tonada "Ciudá de Llangréu" recibieron sus galardones en una concurrida gala de clausura celebrada en el cine Felgueroso, en la que los vencedores también se subieron a las tablas para interpretar sus canciones. La actuación especial corrió a cargo del Laureado Coro Santiaguín.

Esteban Verdeja (Cantabria) y Lorena Corripio (Carrandi) fueron los ganadores en la categoría absoluta, masculina y femenina. En aficionados se impusieron Diego Pérez (Pola de Siero) y Raquel Gutiérrez (Tolivia). El premio especial "Xuacu el de Sama" (a la mejor canción de este intérprete cantada en el concurso) fue para Raúl Díaz (El Entrego), mientras que la ganadora del premio especial "Celso Casal Candanedo" destinado a los jóvenes de 13 a 22 años fue para Marina Carbajosa (Grado).

"Un honor"

Lorena Corripio se llevó su quinto título, el tercero consecutivo. "Para mí supone un honor y un privilegio ser la vencedora. Siempre es un motivo de alegría ver que las cosas las estamos haciendo bien". Sobre el concurso, aseguró que "ya es la décima edición, con lo que está más que consolidado".

Esteban Verdeja, por su parte, sumó otra victoria a la que ya había cosechado en 2022. "Es un privilegio. El Gobierno autonómico está haciendo una gran labor, apoyando la canción asturiana, pero no cabe duda de que se necesita más ayuda a la cultura".

El certamen de tonada de Sama, que cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA, está organizado por la Asociación Amigos de la Toná "Mina la Trechora". Su presidente, Maximino Rodríguez "Chimo", destacó la "calidad de los participantes del concurso, el apoyo del público y la labor del jurado (formado por Avelino Fernández Corte y Mariceli Fernández) que estuvo perfecto a mi parecer". Rodríguez aseguró que "ya estamos con ganas de preparar la siguiente edición", si bien demandó la llegada de nuevas personas para dar el relevo en la asociación. "Necesitamos que se vaya sumando más gente. Algunos queremos ya ir dando un paso a un lado y otros quieren seguir, pero hace falta en cualquier caso que se vaya sumando otra gente".

Apoyo

La edil de Cultura de Langreo, Angelita Cueva, argumentó que "lo más importante es que, con este tipo de concursos, seguimos potenciando algo nuestro, que es la cultura asturiana. Cuando veo aquí cantar a los niños me presta un montón, porque ese es el futuro nuestro. De alguna manera tenemos que hacer algo especial para los críos, para que resulte atractivo para ellos e intentar que haya más afición a la tonada".

La concejala langreana también destacó la labor de la entidad organizadora. "La verdad es que la directiva trabaja mucho, tienen que hacer mucho esfuerzo para organizar un certamen así. Este año doblamos el dinero que había puesto el Ayuntamiento en la edición anterior e intentaremos seguir apoyando en la misma línea porque estas cosas no se pueden perder".

En la jornada de clausura, como a lo largo del certamen, el gaitero oficial fue Valentín Fuente y la presentación corrió a cargo de José Manuel González Granda.