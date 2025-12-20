Lena impulsa un plan de empleo con diez contratos de un año de duración: estas son las plazas que se ofertan

El Ayuntamiento de Lena contratará a diez personas por un período de un año a través de su plan de empleo. Ocho contratos se destinarán a personas en situación de desempleo y dos serán en prácticas para menores de 30 años, inscritos en el Fondo de Garantía Juvenil.

Se ofertan cinco puestos de peón, para mayores de 45 años, y tres de conserje mantenedor, perceptores del salario social básico o del ingreso mínimo vital. Los contratos de prácticas son de técnico de turismo y de trabajador social. El plazo para la presentación de solicitudes es de 5 días naturales (desde el día 23 al 27 de diciembre).

Solicitudes

Las solicitudes deben presentarse en la sede electrónica del Ayuntamiento o en el Registro General del Ayuntamiento de Lena. Las bases reguladoras estarán disponibles en la web municipal.