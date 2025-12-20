Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lena impulsa un plan de empleo con diez contratos de un año de duración: estas son las plazas que se ofertan

El plazo para la presentación de solicitudes va del 23 al 27 de diciembre

El Ayuntamiento de Lena.

El Ayuntamiento de Lena. / A. Velasco

Miguel Ángel Gutiérrez

Pola de Lena

El Ayuntamiento de Lena contratará a diez personas por un período de un año a través de su plan de empleo. Ocho contratos se destinarán a personas en situación de desempleo y dos serán en prácticas para menores de 30 años, inscritos en el Fondo de Garantía Juvenil.

Se ofertan cinco puestos de peón, para mayores de 45 años, y tres de conserje mantenedor, perceptores del salario social básico o del ingreso mínimo vital. Los contratos de prácticas son de técnico de turismo y de trabajador social. El plazo para la presentación de solicitudes es de 5 días naturales (desde el día 23 al 27 de diciembre).

Solicitudes

Las solicitudes deben presentarse en la sede electrónica del Ayuntamiento o en el Registro General del Ayuntamiento de Lena. Las bases reguladoras estarán disponibles en la web municipal.

Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)

Lena impulsa un plan de empleo con diez contratos de un año de duración: estas son las plazas que se ofertan

Mieres estrena"Diarios d'Ampudia", una obra inspirada en el etnógrafo Don Aurelio de Llano Rozada que contiene historia, baile, teatro, música y efectos visuales

Una mierense, en la élite del bikini fitness: Silvia Caride obtiene el billete para el mundial de su categoría

Pajares no remonta: la avería del telesilla del Brañillín penaliza a la estación de esquí pese al regreso de la nieve

Psicología para la zona rural, cocina inclusiva y ropa de rugby: así son los 19 proyectos salidos del "semillero exprés" de Valnalón, en Langreo
