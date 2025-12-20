Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una mierense, en la élite del bikini fitness: Silvia Caride obtiene el billete para el mundial de su categoría

La asturiana ya cuenta con un notable palmarés en competiciones nacionales

Caride, en una competición.

Caride, en una competición. / Cedida a LNE

Miguel Ángel Gutiérrez

Mieres

Silvia Caride Rodríguez es una mierense de 46 años que se ha colocado en la élite de la disciplina del bikini fitness. Representó a España en el reciente Campeonato Mister Universo, celebrado a principios de diciembre en la localidad Lusa de Póvoa de Lanhoso, donde obtuvo el sexto puesto en la categoría máster. Esa clasificación le ha permitido obtener el billete para el mundial de la disciplina, que se celebra el próximo año.

En la competición participaron más de 300 deportistas venidos de toda Europa, incluyendo a campeones y campeonas del mundo de la prestigiosa IFBB (por sus siglas en inglés: International Federation of BodyBuilding and Fitness) creada en 1948 por Ben Weider y Joe Weider.

Categoría

La categoría de la que Caride forma parte, bikini fitness, es la modalidad de menor desarrollo muscular de todas las modalidades femeninas. La mierense cuenta en su palmarés con un primer puesto regional, varios segundos y terceros puestos en Open nacionales y un cuarto y un sexto, en 2024 y en 2025, en el Campeonato de España de la IFBB.

TEMAS

Una mierense, en la élite del bikini fitness: Silvia Caride obtiene el billete para el mundial de su categoría

