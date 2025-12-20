Mieres estrena"Diarios d'Ampudia", una obra inspirada en el etnógrafo Don Aurelio de Llano Rozada que contiene historia, baile, teatro, música y efectos visuales

Después de un 2025 plagado de actuaciones y representaciones, de la organización de su festival el Ochobre Folk y de la participación en festivales de renombre entre los que destacan el Festival do Mundo Celta de Ortigueira, el FIDO de Tapia de Casariego o el FIFSAL, Festival Internacional de Folclore de Salamanca, el Grupu Folcloricu "Prau Llerón" de Mieres cierra el año, y con ello la celebración de su 45.º aniversario, con la puesta en escena de su obra "Diarios d'Ampudia", una pieza escrita y dirigida por Luis Ángel Fernández, que explica "que se trata de un espectáculo multidisciplinar en el que la historia, el baile, la música, el teatro y los visuales se darán de la mano para sumergir al espectador en un viaje audiovisual que lo llevará a recorrer diferentes puntos de la geografía asturiana, pudiendo contemplar la gran variedad y la riqueza de bailes, cantares y tradiciones que tenemos en nuestra región".

Inspirado en la vida y obra del etnógrafo asturiano de principios de siglo XX Don Aurelio de Llano Roza y Ampudia, este espectáculo contará con grandes profesionales y artistas reconocidos del panorama cultural asturiano como Juan Yagüe e Iván de Trubia en la producción musical, Carlos Alba en la interpretación, David a AJ en los visuales o Marco Castañón a las luces y el sonido.

En la parte musical contarán con la participación de músicos de la talla del propio Iván de Trubia del grupo "Picarós", Dani Álvarez de grupos como "Corquiéu", "Llau" o "D'Urria", el violinista profesional Juanjo Marqués, Satur Vega de "Pandereteros d'Anguañu" y Pelayo Suárez y Pablo del Cuadro de la banda de gaitas "El Gumial". Un elenco que junto con los propios bailadores y las pandereteras del grupo Prau Llerón, como son Loreto Suárez e Iratxe Espina del grupo Algaire y Mari Carmen Santos, fundadora del grupo, defenderán un espectáculo en el que en su poco más de hora y media de duración sonarán más de 30 piezas tradicionales.

La obra se estrena hoy a las 19.00 horas en el auditorio "Teodoro Cuesta" de la Casa de la Cultura de Mieres con entrada libre hasta completar aforo. Si bien, aunque por el momento es la única fecha programada, el propio Luis Ángel Fernández nos aclara "que su idea es poder volver a representarla y poder llevar Diarios d'Ampudia por diferentes sitios de Asturias. Y que aunque el motivo principal de su montaje es la celebración del 45 aniversario del grupo, también quieren que sirva como su pequeño homenaje particular no solo al propio Aurelio de Llano, considerado por algunos como el padre de la etnografía asturiana, sino a todos aquellos que vinieron detrás de él y que recorrieron pueblos y aldeas rescatando y documentando, todos aquellos aspectos folocoricos de los que hoy nos nutrimos los grupos de baile, así como a todas aquellas gentes e informantes que aportaron sus conocimientos y que son los verdaderos protagonistas y depositarios de este gran tesoro que tenemos como es la cultura tradicional asturiana".