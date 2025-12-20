Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)

Valgrande-Pajares no pudo abrir este sábado –salvo para uso turístico– pese a contar con nieve suficiente en las pistas que están a más altitud. La razón es la imposibilidad de acceder a la zona alta de la estación debido a la avería que arrastra desde hace tres semanas el telesilla del Brañillín, un remonte clave para el funcionamiento del complejo. La incidencia, sin fecha concreta de resolución, ha obligado a suspender la vuelta a la actividad a las puertas de la campaña de Navidad.

La situación genera especial preocupación porque el citado remonte da servicio a las pistas de iniciación, las más demandadas por familias, debutantes y escuelas de esquí. Sin este remonte, la estación queda seriamente limitada, incluso aunque las condiciones meteorológicas permitan esquiar.

Previsión meteorológica

En los próximos días se esperan nuevas nevadas, por lo que se prevé que la cota descienda y puedan abrirse las pistas intermedias (Valle del Sol). Con todo, los esquiadores temen que la zona alta de Cuitu Negro permanezca cerrada parte de las fiestas, con el varapalo que eso supondrían para los concesionarios encargados de cursillos y alquileres.

Usuarios consultados señalan que los cambios recientes en la gestión de la instalación, tras la denuncia presentada por CC OO contra el director y su equipo por presunta usurpación de funciones, están provocando "una merma inaceptable de la funcionalidad de la estación". Existe, además, un creciente temor a que los problemas con el remonte "arruinen una campaña de Navidad que, a diferencia de los últimos años, se prevé con nieve suficiente".

Desde el Principado se indica que se solicitó a la empresa fabricante del telesilla la revisión de la incidencia y que, siguiendo sus indicaciones, se procederá a la reparación con la mayor celeridad posible.

El Gobierno del Principado subrayó ayer su "compromiso absoluto" con las estaciones de esquí de Valgrande y Fuentes de Invierno, en el marco del debate abierto tras la propuesta de la Mesa de la Nieve de fusionar la gestión de ambos complejos. El Ejecutivo autonómico considera legítimo reflexionar sobre el futuro de las estaciones, pero insiste en que cualquier decisión debe enmarcarse "en una estrategia a medio y largo plazo que tenga en cuenta tanto su potencial como los efectos del cambio climático".

Apuesta del Principado

La Consejería recuerda que en los últimos años se han dado pasos "que nunca se habían planteado", en un momento clave para el sector de la nieve, condicionado por el aumento de las temperaturas y la irregularidad de las precipitaciones. El Principado subraya que ha demostrado su apuesta por mantener y modernizar ambas instalaciones. Entre las actuaciones más relevantes, destaca la inversión de casi 10 millones de euros en Pajares, que ha permitido incorporar dotaciones estratégicas como la telecabina y mejorar de forma notable las infraestructuras. "Y a ello se suma el inicio de la segunda fase de las mejoras previstas en esta estación, que ya ha comenzado con las primeras actuaciones y continuará desarrollándose en los próximos meses".

En el caso de Fuentes de Invierno, el Ejecutivo resalta el acuerdo con la Diputación de León para compartir la red eléctrica, un paso considerado fundamental para abandonar definitivamente el uso de generadores de gasoil. "Este avance se concretará próximamente, con una mejora en eficiencia y en sostenibilidad ambiental".

Fuentes de Invierno permanece de momento cerrada, ya que no ha logrado acumular nieve suficiente en su zona alta. Aunque hay una lógica inquietud, se impone el optimismo ante la posibilidad de poder abrir de cara a mediados de la próxima semana para aprovechar las fiestas navideñas.

En cuanto al funcionamiento cotidiano, el Principado asegura que trabaja para solucionar "en el plazo más breve posible los problemas técnicos que han surgido o puedan surgir, con la seguridad de las personas usuarias como prioridad absoluta". Ya se ha reparado en Pajares la avería detectada en la balsa de agua a finales de noviembre, se están acometiendo trabajos de reparación en los cañones de nieve y se analiza la incidencia registrada en el telesilla del Brañillín. Paralelamente, "desde hace semanas se desarrolla una auditoría general de todo el sistema de innivación".

Más allá de las actuaciones inmediatas, el Principado defiende la necesidad de diseñar "una estrategia conjunta para ambas estaciones que contemple su dimensión deportiva, turística y económica, pero también las previsibles consecuencias del cambio climático, incluida la reducción de las nevadas". Con este objetivo, la Consejería de Cultura trabaja para "reforzar la gestión, las prestaciones y el atractivo conjunto de Pajares y Fuentes de Invierno", entendidas como "una marca de calidad de los deportes de montaña en Asturias".

El Principado habla por tanto de estrategia conjunta más que de una gestión compartida, como pide a mayores la Mesa de la Nieve. En relación con esta propuesta de fusión de la gestión, el Gobierno "agradece y valora todas las iniciativas constructivas" . Insiste en que el análisis debe ser riguroso y apoyarse en estudios técnicos, como ya ocurrió con el informe de la Cámara de Comercio de Oviedo que contribuyó de forma decisiva al diseño de las fases de modernización de Valgrande-Pajares.