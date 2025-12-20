Pajares no remonta: la avería del telesilla del Brañillín penaliza a la estación de esquí pese al regreso de la nieve

La llegada de la Navidad a Valgrande-Pajares se vive este año con más inquietud que ilusión. A la espera de Papá Noel, en la estación lenense no se confía en grandes regalos y el ambiente está marcado por el desasosiego. La nieve ha vuelto a cubrir las pistas y, sobre el papel, podría permitir retomar la actividad este fin de semana, en vísperas de la campaña navideña. Sin embargo, un problema técnico enquistado amenaza con frustrar de nuevo las expectativas: el telesilla del Brañillín continúa estropeado y sin una fecha clara de reparación, lo que limita de forma decisiva la operatividad del complejo. Al menos la limita en el área de principiantes, donde Pajares compite mejor por tener mayor cota respecto al resto de estaciones.

Un remonte clave para la estación

La importancia del Brañillín es capital para Pajares. Se trata del remonte que da servicio a la zona alta y, especialmente, a las pistas de iniciación, las más demandadas por familias, debutantes y escuelas de esquí. Sin él, aunque las condiciones de nieve permitan abrir, la estación queda coja.

“Está nevando en la estación y mañana debería abrir la telecabina por calendario. Con la nieve que está cayendo hoy habría condiciones para abrir al menos la zona de debutantes de Cuitu Negru, pero será imposible porque la silla del Brañillín sigue sin repararse”, lamentan desde la Mesa de la Nieve, el colectivo que agrupa a usuarios, vecinos y empresarios vinculados al complejo.

Golpe económico en plena campaña navideña

El impacto económico de esta situación es considerable. Las pistas de iniciación concentran buena parte del movimiento diario de la estación: cursillos, alquileres de material y servicios asociados dependen en gran medida de ese público. Afrontar el inicio de las fiestas navideñas sin este remonte supondría, según advierten los concesionarios, “un golpe tremendo” para el sector.

La balsa de Pajares, ya llena tras ser reparadas las filtraciones. / LNE

No es un problema nuevo. Los fallos en el Brañillín ya marcaron el arranque de la temporada, impidiendo esquiar en las pistas altas durante cinco días, hasta que la falta de nieve obligó a interrumpir la campaña. Ahora, con el manto blanco de regreso, la situación se repite para desesperación de los implicados.

Críticas a la gestión de la avería

Desde la Mesa de la Nieve se apunta directamente a la gestión del problema. Según su valoración, el equipo de explotación de confianza del director de la estación se ofreció a reparar la avería, aunque no recibió la necesaria autorización. El Principado optó por externalizar la reparación a través de una empresa especializada, una medida que ha supuesto nuevos retrasos.

“Hay personas en la propia estación con capacitación suficiente para intervenir, pero parece que se las evitó para no destacar su trabajo y para prevenir nuevas denuncias sindicales por supuesta usurpación de funciones”, sostienen desde el colectivo, en referencia a conflictos previos con CC OO. De momento, la empresa externa contratada se ha limitado a confirmar la avería, localizada en una válvula del sistema de frenos, como ya había adelantado el equipo del director.

Externalización sin resultados

La crítica se extiende a la decisión de encargar la intervención a técnicos externos. Este jueves, estos especialistas subieron a la estación por encargo de la directora de Deportes y del nuevo director técnico para tratar de solventar la avería del Brañillín, pero finalmente no realizaron la reparación al no considerarla de su competencia.

“No parece acertado llamar a una empresa externa para una avería que existe desde el primer día de temporada, cuando en la estación puede haber personal capacitado”, insisten desde la Mesa de la Nieve, que ve en este episodio “una muestra más de la fatiga del modelo de Pajares y de la incompetencia de la dirección de Deportes”.

Más remontes con problemas

El Brañillín no es el único remonte problemático. A esta situación se suma el telesquí de Fuente La Reina, del que a día de hoy se desconoce si está en disposición de entrar en servicio. Tampoco la creación de un nuevo cargo de director técnico, inexistente hasta ahora en la estructura de la estación, parece haber dado los frutos esperados.

“Lejos de mejorar, la estación está peor que nunca en el área de remontes”, señalan desde el entorno de los usuarios.

Un inicio de campaña marcado por la frustración

Los fallos en los remontes, de los que ya se informó el segundo día de campaña, se han instalado de forma casi permanente. El telesilla del Brañillín, el cuatriplaza de la Hoya del Cuitu Negru, ha estado la mayor parte del tiempo fuera de servicio, y la telecabina, principal remonte del complejo, también ha sufrido incidencias puntuales.

“El inicio de campaña está siendo un desastre; las cosas no funcionan como deberían, y no será porque no llevamos meses avisando”, resumía este viernes un veterano esquiador habitual de la estación.

La frustración se acumula tras una pasada temporada que tuvo que cerrarse de forma prematura. Pese a los cambios anunciados en la gestión y a la incorporación de refuerzos técnicos, la normalidad no llega a Valgrande-Pajares, que afronta la Navidad con nieve en las pistas, pero con demasiadas incertidumbres en los remontes.

La esperanza está puesta en que nieve lo suficiente como para poder abrir las pistas intermedias del Valle del Sol, algo a lo que ayudaría que por fin la nieve artificial pueda ponerse en funcionamiento después de las reparaciones realizadas, “una vez más, a última hora”.