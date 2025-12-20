Papá Noel cambia el reno por la "burra": 400 moteros tiñen las calles de Mieres de rojo y blanco

En Mieres, desde hace casi dos décadas, la magia de la Navidad adopta una tono muy ruidoso sobre dos ruedas. La XVII Ruta Motera Navideña "Papá Noel" volvió a recorrer el concejo este sábado con cerca de 400 motoristas ataviados con trajes rojos y gorros festivos. La cita combina pasión por los motores y espíritu solidario.

El trineo se queda corto en Mieres

El encuentro, organizado por Motoastures en colaboración con el Ayuntamiento de Mieres, salió desde el Parque Jovellanos , con un desfile que recorrió varias localidades del valle —incluyendo Turón, Santullano, Figaredo y Ujo— para visitar residencias de mayores y "llevar alegría a quienes más lo agradecen en estas fechas".

Ambiente festivo

La estampa no pudo ser más festivas. Motos de todas las cilindradas, decoradas con motivos navideños, villancicos surgiendo entre el rugido de los motores y cientos de asistentes vistiendo sus mejores galas de Papá Noel. Para muchos participantes, esta es una cita ineludible del año. Víctor Cimas, motoristas de Gijón, no dudó en compartir sus impresiones: "Vengo todos los años y es una cita que está marcada en rojo en el calendario, nunca mejor dicho. Es una jornada en la que todo el mundo lo pasa bien."

Bromas y buen humor

Llegado desde Oviedo, otro asiduo del evento, Luis Losa, bromeó sobre el espectáculo: "No sé a cuántos caballos de potencia equivale un reno, pero dudo mucho que Papá Noel haga rugir el trineo al nivel de este encuentro motero." Su comentario arrancó risas entre los presentes, subrayando a la vez el carácter divertido y desenfadado de la concentración.