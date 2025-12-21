L’Anguleru estrena la Navidad en Mieres: su visita marcó el arranque de un amplio programa de actividades infantiles

La Navidad ya late con fuerza en Mieres y este domingo tuvo uno de sus momentos más especiales con la llegada de L’Anguleru, el entrañable personaje de la tradición asturiana que fue el encargado de encender oficialmente la magia navideña en el concejo.

Ambiente festivo. / D. M.

La plaza del Ayuntamiento se llenó desde primera hora de la tarde de familias, luces, música y una expectación que iba en aumento a medida que se acercaba el momento más esperado por los más pequeños.

Entre las seis y las ocho de la tarde, L’Anguleru apareció ante un público entregado, despertando aplausos y sonrisas. Los niños, muchos de ellos con sus cartas cuidadosamente preparadas, aguardaban pacientemente su turno para acercarse al personaje y contarle sus deseos. "Le pedí un patinete y que nieve en Navidad", confesaba Hugo, de siete años, mientras sujetaba la mano de su abuela. A su lado, una niña, con gorro rojo y bufanda verde, aseguraba muy convencida: "A mí me gusta L’Anguleru porque ye d’Asturies y trae suerte".

El momento culminante llegó con el encendido del fuego mágico de la Navidad, un ritual simbólico que marca el inicio de estas fechas tan señaladas . Las luces, los murmullos y las caras iluminadas por la emoción confirmaban que la Navidad ya estaba en marcha en Mieres. El Ayuntamiento destaca el valor de esta cita como punto de encuentro intergeneracional y de recuperación de tradiciones.

Pero la visita de L’Anguleru es solo el comienzo de una intensa programación pensada especialmente para el público infantil. El próximo 23 de diciembre, Papá Noel llegará al parque Jovellanos acompañado de uno de sus elfos mágicos. Desde las cinco hasta las ocho de la tarde, atenderá a los niños y recogerá las últimas peticiones antes de iniciar su reparto de regalos.

La agenda continuará el 28 de diciembre con la tradicional Nochevieja Infantil, que este año se celebrará bajo el lema “La Noche aventurera”. Juegos, animación y sorpresas llenarán la plaza del Ayuntamiento desde las 17.30 hasta las 20.00 horas.

Ya en enero, el 4 de enero, el Príncipe Aliatar y su Paje Real visitarán de nuevo el parque Jovellanos para recoger las cartas destinadas a los Reyes Magos. Y como broche final, el 5 de enero, Mieres vivirá una de sus citas más queridas: la Cabalgata de Reyes, organizada por la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara.

Celebración en las calles

Una programación inclusiva y accesible, impulsada por la concejalía de Comercio y Hostelería, que confirma que en Mieres la Navidad se vive en la calle, en familia y, sobre todo, con los niños como grandes protagonistas.

Como aperitivo, la jornada de ayer transcurrió en un ambiente festivo y familiar, con animación, música navideña y la presencia constante de voluntarios y personal municipal. Muchos padres destacaron el valor de este tipo de celebraciones, que permiten a los niños vivir la Navidad en la calle, compartir ilusión y mantener vivas las tradiciones del concejo.