Langreo planifica la regeneración de sus barrios con el apoyo de la Universidad: estas son las zonas por las que empezará

Langreo contará con el apoyo y asesoramiento de la Universidad de Oviedo –a través del Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (CeCodet)– para regenerar su tejido urbano mediante un plan estratégico de intervención. Esta herramienta, que se traducirá en propuestas concretas para diferentes barrios y distritos, permitirá contar con una "hoja de ruta" urbanística para optar a subvenciones y vías de financiación para este tipo de obras. El distrito de Barros y el barrio de La Joécara (en Sama) son dos de los espacios que ya están sobre la mesa, aunque la intención es contar con una planificación que llegue al conjunto del concejo.

Se trata, en cierta medida, de replicar el exitoso modelo que se puso en marcha en Mieres con el proyecto Movydus de transición urbana en territorios mineros, zonas marcadas por la huella urbana del despoblamiento y la falta de oportunidades de empleo. Las propuestas del CeCodet para la villa sirvieron como "esqueleto" para optar después a líneas de financiación para ejecutarse como los fondos europeos del Plan EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) y el Plan EDIL (Estrategia de Desarrollo Integral Local).

"Estamos en contacto con el Ayuntamiento de Langreo para cosas parecidas a las que hacemos en Mieres, fijando también Langreo como un campo de prácticas para que los alumnos de Geografía y Ordenación del Territorio y el propio CeCodet puedan pensar proyectos de regeneración urbana integrada en espacios como Barros o La Joécara", señaló Fermín Rodríguez, catedrático de Geografía en la Universidad de Oviedo y director del CeCodet.

Visión estratégica

Rodríguez añadió que "estamos hablando con el concejal de Urbanismo de cara a preparar una visión estratégica para aprovechar tanto los proyectos actuales como los que puedan salir en el futuro. Hacer áreas de intervención y después unas fichas completas para ver cómo se puede cambiar la cara y transformar físicamente algunas cosas". Los campos que se abordan son diversos: la movilidad, el embellecimiento de los espacios para hacerlos más atractivos, la seguridad...

El último paso es que, con la estrategia de actuaciones a ejecutar ya definida, esas propuestas "se puedan utilizar cuando haya convocatorias específicas de ayudas. Si logras definir esos espacios como zonas de especial intervención o especial prioridad, tienen más ayudas financieras para intervenir que en otras partes".

Como punto de partida se han puesto sobre la mesa espacios como Barros y La Joécara, pero la idea es ampliarlo a más distritos y barrios, "con una visión territorial, que tienen también un componente social y un componente físico. Se trata de preparar el territorio. Hay unos programas ahora que se llaman OPE, que acaba uno en 2027 y luego en 2028 se solapa y empieza otro, y que casan con esa idea de estar preparados para concurrir cuando se salgan convocatorias de ese tipo". Unos preparativos esenciales para "presentar una ficha concreta con agilidad. Es lo mismo que hicimos en Mieres y que dio muy buenos resultados".

La elaboración de las propuestas contará con la participación de alumnos de Geografía de la Universidad de Oviedo, "algo que para los estudiantes es muy bueno. Les sirva como experiencia práctica", explica Rodríguez, que avanza que "ya está en marcha" la elaboración de esas actuaciones concretas en La Joécara y Barros, que "sirven como prototipos" en cuestiones como accesos, movilidad y una mejor imagen.