Susto en el pico Toneo (Aller): un alud golpea dos personas cuando hacían esquí de travesía

Dos esquiadores han tenido que ser evacuados en helicóptero tras ser alcanzados por un alud en Aller. Ellos mismos avisaron a los servicios de emergencias. En un principio se encuentran en buen estado, aunque serán sometidos a una exploración más profunda en el hospital.

El suceso se produjo en la mañana de este domingo, en la cara norte del pico Toneo, muy próximo a la estación invernal de Fuentes de Invierno, en Aller. Un alud alcanzó a dos deportistas que estaban realizando esquí de travesía. El alud los golpeó y los tiró al suelo, aunque no llegaron a quedar atrapados por la nieve. Debido al golpe y al susto fueron ellos mismos los que llamaron a los servicios de emergencias.

Helicóptero

Se desplazó al helicóptero del 112 para trasladarlos a un centro sanitario. A la espera de pruebas más exhaustivas, se encontraban en aparente buen estado.

El suceso generó expectación en la cercana estación de Fuentes de Invierno. Pese a estar cerrada a la práctica del esquí, las personas que se acercaron a disfrutar de la soleada jornada estuvieron siguiendo el operativo de evacuación con atención.