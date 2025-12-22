Abre de nuevo la estación de esquí de Pajares, tras ser arreglado (por fin) el telesilla del Brañillín gracias a la intervención del director

La Mesa de la Nieve ha lanzado duras críticas contra la directora general de Deportes, Manuela Eleazar, a la que acusan de "incompetencia, falta de planificación y, de mentir de forma reiterada" sobre la situación y la gestión de la estación invernal de Valgrande-Pajares. El colectivo denuncia especialmente el retraso en la reparación del telesilla del Brañillín, una avería que ha condicionado el inicio de la temporada y que, finalmente, ha sido solucionada por el director de la estación y su equipo técnico de confianza, tal y como venían reclamando esquiadores, concesionarios y agentes del territorio. Hoy ya se puede esquiar en Pajares.

La Mesa de la Nieve está integrada por los concesionarios de Valgrande, clubes de esquí, la Asociación de Vecinos del Brañillín, la Asociación de Turismo de la Montaña Central y, en general, por usuarios y entidades implicadas en la dinamización del complejo. Todos ellos trasladan "una vez más" su preocupación por lo que consideran una deriva negativa en la gestión de la estación desde la llegada de Eleazar al cargo. Según esta plataforma, la directora general "miente continuadamente" no solo en la exposición pública de la situación de Pajares, sino también en la gestión diaria de la instalación y en su relación con proveedores y trabajadores. "No cabe mayor incapacidad, falta de planificación, desacierto y mala fe", señalan, recordando que desde su nombramiento "todo ha ido mal" en la estación y que el problema del remonte del Brañillín es solo el último episodio de una larga cadena de decisiones erróneas.

Avería del telesilla

La avería del telesilla, arrastrada desde el inicio de la temporada, impidió el pasado sábado la apertura de la pista de principiantes pese a que había nieve más que suficiente para esquiar. Esto supuso, según denuncian, importantes perjuicios económicos para los concesionarios y empresarios del valle de Lena, además de una nueva frustración para los usuarios.

En el día de ayer, siempre según el citado colectivo, Eleazar dio orden escrita al director de la estación para que asumiera directamente la reparación del telesilla junto a su equipo de confianza, un grupo al que la Mesa define como "de competencia demostrada". Este giro supone, a juicio del colectivo, una prueba de que la directora "ha dejado de confiar ciegamente en su propio entorno en la estación y en el delegado sindical de CC OO, Julio Antuña, y ha terminado aceptando lo que se le venía reclamando desde hace meses". La Mesa subraya que esta decisión se ha tomado, además, contraviniendo el catálogo de funciones de los puestos de trabajo de la estación y asumiendo el riesgo de nuevas denuncias sindicales. Para el colectivo, este hecho pone de manifiesto "no solo la incompetencia de la responsable autonómica, sino también el agotamiento de un modelo de gestión heredado de la antigua Diputación". "Una estación de esquí necesita un modelo flexible, que permita encargar los trabajos a quien más sabe".

Pérdida de tiempo

El colectivo también desmiente la versión ofrecida por la dirección general de Deportes sobre la reparación del remonte. Niegan que esta estuviera pendiente de informes de especialistas de la marca y aseguran que la avería ha quedado resuelta hoy mismo por uno de los equipos más capacitados de la estación, precisamente aquel con el que la directora habría mantenido continuos enfrentamientos. Según explican, la gestión errónea del problema hizo perder un tiempo "muy preciado", al centrarse inicialmente en los cuadros eléctricos, cuando la causa real era una electroválvula de los frenos, posibilidad que ya había sido planteada semanas atrás por el director de Pajares.

En Pajares se pide que de manera urgente se convoque a la Mesa de la Nieve. Este es el comunicado íntegro de la Mesa de la Nieve:

"La directora de deportes miente y rectifica delegando finalmente lareparación de la silla al equipo de confianza del director. Los concesionarios de Valgrande Pajares, Clubes de esquí, La Asociación de vecinos del Brañillin, Asociación de turismo de la montaña central, y en general los usuarios y agentes implicados en la dinamización del complejo, integrados en la mesa de la nieve, trasladamos una vez más nuestra preocupación por la incompetencia de la persona situada al frente de deportes y la deriva de sus decisiones.

La directora general de deportes miente continuadamente no solo en la exposición de la situación de Valgrande pajares, sino también en la gestión diaria de la instalación y su relación con proveedores y trabajadores.

No cabe mayor incapacidad, falta de planificación, inacierto y mala fe en la gestión de laestación invernal de Valgrande pajares por parte de la directora general de deportes, Manuela Eleazar. Desde su llegada al cargo todo ha ido mal en la estación, y recientemente vivimos un nuevo episodio en el cúmulo de malas decisiones por su parte.

La nieve ha vuelto a las montañas y el pasado Sabado la instalación pudo haber abierto la pista de principiantes, siendo imposible por motivo de la avería del telesilla Brañillin que permanecía averiado desde el inicio de la temporada. Con los consiguientes perjuicios económicos para los concesionarios y empresarios del valle de Lena. En el día de ayer, y debido a la presión de usuarios y de la propia mesa de la nieve, la directora ha virado en la que hasta ahora había sido su estrategia. Al ser insostenible la situación, y haciendo caso a lo que este grupo de trabajo viene demandando desde hace meses, ha dejado de creer a ciegas a su grupo de confianza en la estación y al delegado sindical de CCOO; Julio Antuña. De este modo ha dado orden escrita al director de la estación para que sea él con su equipo de confianza, de competencia demostrada, el que se encargue de la reparación de la silla Brañillin. Algo que se le viene demandando desde hace meses, no solo para este cometido sino para muchos otros trabajos necesarios en la estación.

Y lo hace, además, contraviniendo el catálogo de funciones de puestos de trabajo de la estación y a riesgo de que se sufran nuevas denuncias por el sindicato. Lo anterior viene a demostrar no solo la mencionada incompetencia de la directora, sino la fatiga de un modelo de gestión heredado de la diputación y agotado. Porque una estación de esquí precisa de un modelo flexible que permite encargar los trabajos al que más sabe y más capacitado está y no al que más puntos ha acumulado por antigüedad en otros puestos de la administración que nada tienen que ver.

Siendo grave lo anterior, no es menos grave que la directora de deportes lejos de reconocer el sacrificio personal de muchos trabajadores trate de enmascarar su nefasta gestión con mentiras. Porque la gestión de esta reparación tiene muchas verdades que contar alejadas de la versión de la dirección general de deportes, que miente. No es cierto que la reparación del remonte esté pendiente de informes de especialistas de la marca, de hecho en el día de hoy ha quedado reparado por parte de uno de los equipos más capacitados de la estación al que se ha venido enfrentando la directora continuamente.

Respecto a la nefasta gestión de esta avería. Por orden de la directora, el nuevo director técnico urgió visita prevista de la marca pensando que la avería vendría de los cuadros eléctricos, pero obviando que la avería podría venir de otro sitio, concretamente de la electroválvula de los frenos tal y como hace semanas sugirió el director de Pajares a la propia directora. El equipo de la marca llego el jueves al complejo y revisó efectivamente los cuadros eléctricos, para emitir un informe de renovación de los cuadros que se le había solicitado tiempo atrás. Pero no pudo reparar la avería por no ser su competencia.

Perdiendo con esa errónea gestión un tiempo muy preciado. Sra. directora deje de mentirnos, deje de ocultarnos a nosotros y al propio director de la estación toda la información posible; y convoque urgentemente la mesa de la nieve tal y como se le ha solicitado hace un mes. Porque la mesa de la nieve fue constituida por la consejera, que la preside, con el ánimo de escuchar y contribuir a impulsar las estaciones, no a permitir que usted las lastre al abismo".