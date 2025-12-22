Bombones, pitonisas y lotería en las Cuencas: una confitería de Langreo reparte 50.000 euros de una pedrea tras el vaticinio de una vidente

Feli Is, propietaria de la confitería "Duquesa" de La Felguera, afrontaba el sorteo más esperado del año con una mezcla de incredulidad y expectación. Justo desde que un cliente le comentó que, estando en Oviedo, "escuchó a una pitonisa decir que iba a tocar la lotería de Navidad en una confitería de Langreo". Los oráculos son interpretables, pero no cabe duda de que, ciertamente, la pitonisa acertó. Predijo que iba a tocar, sin especificar la cantidad. Y tocar, tocó.

No fue el "Gordo", eso sí, sino una "pedrea" que, en cualquier caso, ha dejado buen sabor de boca en la confitería langreana. "No nos hemos llevado el ‘Gordo’, pero algo es algo", resumía con un sonrisa Is, mientras hacía cábalas del dinero repartido entre sus clientes. "Vendimos mucho, más de 500 décimos, muchos de ellos en participaciones. Habremos repartido más de 50.000 euros". Son cien euros por décimo y 25 por participación.

El número al que juegan (este año fue el 71760), no es fijo; va cambiando con los años. "Lo compramos en la administración Angelín, de aquí de La Felguera. Lo hacemos pensando en los clientes, con la ilusión de que toque. Está muy repartido entre los clientes y entre los trabajadores, claro, que también compramos", relataba Is poco después de la finalización del sorteo, para añadir: "No contábamos con nada, ya pensaba que no nos había tocado nada. Así que ahora lo que queda es cobrarlo y disfrutarlo".

Sin ganancias de calado (las administraciones de las Cuencas se fueron de vacío en los que a los premios principales se refiere) fue una jornada en la que hubo que afinar mirando pedreas y terminaciones. Entidades como el Ayer Club de Fútbol de Caborana, la Sociedad Coral "Maestro Lozano" de La Felguera o la Banda de Música de Langreo tuvieron que conformarse con llevarse "lo jugado".

El día de los "casi"

También fue un día de "casis". Como en Caso, donde el número repartido por la agrupación socialista del concejo "casi" se lleva el segundo premio. Estuvo cerca, a un solo dígito. El segundo premio fue para el 70048 y en Caso tenían el 70088. Aun así se llevan 100 euros por décimo.

Las Cuencas tendrá que afinar más para el sorteo del "Niño"... y seguir los vaticinios de la pitonisa.