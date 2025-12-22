La "escuela de cine" presenta sus proyectos a los productores
El acto tendrá lugar esta tarde, a las 18.00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta de Mieres
M. Á. G.
La "escuela de cine" de las Cuencas se presenta hoy en sociedad. La tercera edición del laboratorio de creación de proyectos cinematográficos (FilmLAB LaC6) en su fase inicial –promovido por Sodeco con la financiación de la Consejería de Cultura– concluye este lunes con la presentación de los seis proyectos seleccionados (impulsados por siete jóvenes cineastas) ante expertos nacionales de la producción, distribución y exhibición cinematográfica. Será a las 18.00 horas en la Casa de la Cultura Teodoro Cuesta (Mieres),
El jurado estará compuesto por Fon Cortizo, director de Conecta LAB; María Rubín, responsable de cine español de Movistar Plus; Marta Solano, presidenta de La PACCA (Asociación de Productoras de Cine de Cantabria); y Pablo de María, director de SACO (Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo). Fallará dos galardones: el Premio Hunosa al Mejor Pitch (presentación breve, clara y persuasiva) y el Premio Fran Gayo al Mejor Proyecto que, desde esta edición, llevará el nombre del programador, músico y poeta recientemente fallecido.
- Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
- Sin acuerdo en Hunosa: las prejubilaciones y los nuevos contratos enquistan la negociación del plan de empresa de la compañía
- El Principado culmina la rotonda de acceso a Moreda, primer paso para el bulevar de la localidad
- Derribos en Mieres: el Ayuntamiento demolerá cuatro viviendas en mal estado en estas dos localidades (y reclamará el coste a los dueños)
- Aller transformará la travesía de Moreda en un bulevar con más espacio para peatones y terrazas
- Susto en el pico Toneo (Aller): un alud golpea dos personas cuando hacían esquí de travesía
- Alén Martínez, el “Billy Elliot” de Mieres que hace historia en la gimnasia rítmica (con solo nueve años)
- Robaban joyas a ancianas por el método del 'tirón', no dudaban en emplear la violencia y huían en patinete: cae en Langreo un peligroso grupo criminal