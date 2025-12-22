La "escuela de cine" presenta sus proyectos a los productores

La "escuela de cine" de las Cuencas se presenta hoy en sociedad. La tercera edición del laboratorio de creación de proyectos cinematográficos (FilmLAB LaC6) en su fase inicial –promovido por Sodeco con la financiación de la Consejería de Cultura– concluye este lunes con la presentación de los seis proyectos seleccionados (impulsados por siete jóvenes cineastas) ante expertos nacionales de la producción, distribución y exhibición cinematográfica. Será a las 18.00 horas en la Casa de la Cultura Teodoro Cuesta (Mieres),

El jurado estará compuesto por Fon Cortizo, director de Conecta LAB; María Rubín, responsable de cine español de Movistar Plus; Marta Solano, presidenta de La PACCA (Asociación de Productoras de Cine de Cantabria); y Pablo de María, director de SACO (Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo). Fallará dos galardones: el Premio Hunosa al Mejor Pitch (presentación breve, clara y persuasiva) y el Premio Fran Gayo al Mejor Proyecto que, desde esta edición, llevará el nombre del programador, músico y poeta recientemente fallecido.