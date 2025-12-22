Homenaje a 180 niños palestinos muertos en Gaza
La red de colectivos asturianos contra el genocidio palestino organizó este fin de semana en Sobrescobio un acto en el que se leyeron "180 nombres de niños y niñas gazatíes asesinados por Israel", destacaron sus organizadores. El acto, "emotivo y solemne", comenzó con un cortejo de mortajas infantiles desde el centro cultural Vicente Álvarez hasta la plaza del Ayuntamiento (en la imagen). Allí se procedió a la lectura de los nombres, que comenzó un refugiado palestino "incluyendo el nombre de su hijo, que no llego al año de vida, y el de una sobrina muertos junto con más familiares en un ataque israelí".
