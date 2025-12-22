Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Homenaje a 180 niños palestinos muertos en Gaza

Homenaje a 180 niños palestinos muertos en Gaza | CEDIDA A LNE

Homenaje a 180 niños palestinos muertos en Gaza | CEDIDA A LNE

La red de colectivos asturianos contra el genocidio palestino organizó este fin de semana en Sobrescobio un acto en el que se leyeron "180 nombres de niños y niñas gazatíes asesinados por Israel", destacaron sus organizadores. El acto, "emotivo y solemne", comenzó con un cortejo de mortajas infantiles desde el centro cultural Vicente Álvarez hasta la plaza del Ayuntamiento (en la imagen). Allí se procedió a la lectura de los nombres, que comenzó un refugiado palestino "incluyendo el nombre de su hijo, que no llego al año de vida, y el de una sobrina muertos junto con más familiares en un ataque israelí".

Homenaje a 180 niños palestinos muertos en Gaza

