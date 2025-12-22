Los "nenos" de Zurea podrán seguir yendo al colegio en su pueblo, tras los arreglos en la vieja casa del maestro

El Ayuntamiento de Lena anunció este lunes que las obras de acondicionamiento de la antigua casa del maestro de Zurea concluirán a principios de enero de 2026, lo que permitirá que el inmueble "entre en servicio como escuela provisional el próximo 8 de enero", coincidiendo con el regreso a las aulas tras el periodo vacacional de Navidad.

La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, junto con el teniente de alcalde, Roberto Campomanes, dieron a conocer la noticia tanto a las familias como al director del Colegio Rural Agrupado (CRA) de Campomanes, al que pertenece el centro de Zurea. Con esta medida, según el gobierno local, se "cumple con el compromiso de agilizar dicha obra, a la vez que evitar que los alumnos se tengan que desplazar para recibir clases". Actualmente asisten al CRA de Campomanes, tras detectarse problemas estructurales en el colegio de Zurea.

El proyecto de acondicionamiento de la antigua casa del maestro supone una inversión de 76.000 euros. Los vecinos de la localidad, por su parte, también colaboraron en las mejoras del centro, algo que permitió que esta obra estuviera muy avanzada.

Centro social

Esta reforma, señalan desde el Ayuntamiento, "no solo beneficia a la comunidad educativa a corto plazo, sino que una vez finalice el uso provisional como escuela, el edificio se destinará a centro social para los vecinos de Zurea".

La necesidad de este traslado temporal surgió tras detectarse deficiencias tanto en la cimentación como en el tejado del actual centro escolar de Zurea. Ante la imposibilidad de una reforma parcial, la Consejería de Educación ya se encuentra en proceso de tramitación para acometer una obra nueva que solvente de forma definitiva los problemas estructurales del colegio. Mientras se tramita y ejecuta dicha obra, el Ayuntamiento de Lena garantiza con esta intervención urgente que los estudiantes de Zurea puedan seguir escolarizados en el pueblo.