El Principado destaca que su apuesta por la estación de esquí de Pajares "no tiene precedentes"

Hace casi tres años, el 27 de diciembre de 2022, el Principado inauguraba la nueva telecabina de Valgrande. Fue el colofón a una inversión de 10 millones de euros que, además, anunciaba una segunda intervención de más de siete millones para culminar la modernización de las instalaciones. En Pajares hubo ese día hasta lágrimas de emoción ante lo que todos percibían como un hito para la decana estación invernal asturiana, que ya es septuagenaria.

Pocos se imaginarían entonces que el esperanzador renacer del equipamiento lenense iba a dar paso a uno de los períodos más convulsos de su dilatada historia. La crisis que se ha instalado en Valgrande por una sucesión de problemas -entre ellos varias averías en remontes e infraestructuras clave como los cañones de innivación- ha deslucido el esfuerzo del Principado por actualizar la estación y hacerla más competitiva. La problemática gestión del día a día ha pasado por encima de una ambiciosa planificación a largo plazo que, según reconocen usuarios veteranos, "invita a afrontar con optimismo el futuro de la estación" una vez amaine la actual borrasca.

Compromiso

Desde el Gobierno del Principado de Asturias insisten en que el compromiso con Valgrande-Pajares —y también con la estación de Fuentes de Invierno— es firme y sostenido en el tiempo. Un respaldo que, subrayan desde la Consejería de Cultura, se ha traducido en inversiones y decisiones estratégicas que "no tienen precedentes" en la historia de las estaciones invernales asturianas y que llegan, además, en un momento clave para el conjunto del sector, marcado por la incertidumbre que introduce el cambio climático.

La actuación más visible ha sido la ya citada inversión cercana a los diez millones de euros ejecutada en Valgrande-Pajares en los últimos años, que permitió la incorporación de infraestructuras de primer nivel y la renovación de equipamientos largamente demandados. Entre ellos destaca la nueva telecabina, llamada a convertirse en un elemento tractor tanto para la práctica deportiva como para el turismo.

A este esfuerzo se suma la planificación de una segunda fase de modernización, dotada con otros siete millones de euros, "que ya ha comenzado a desplegarse con las primeras actuaciones y que continuará en los próximos meses", destaca el Principado. El objetivo de esta nueva etapa es diversificar los usos de la estación y reducir su dependencia exclusiva de la nieve. En esa línea, el Principado prevé la instalación de un sistema de telebike, la iluminación del bike park, la creación de miradores y rutas accesibles, así como el diseño de un circuito de esquí de fondo y distintos recorridos para bicicleta de montaña y senderismo. "Un conjunto de actuaciones pensadas para reforzar la actividad durante todo el año y consolidar Pajares como un espacio de referencia para los deportes de montaña más allá de la temporada invernal", insisten las fuentes.

Acuerdo

En la estación allerana de Fuentes de Invierno, el Gobierno regional destaca el acuerdo alcanzado con la Diputación de León que permitirá compartir la red de suministro eléctrico de San Isidro, "un paso decisivo para abandonar el uso de generadores de gasoil y avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible". Según el Principado, este acuerdo se concretará próximamente.

En paralelo, el Ejecutivo ha optado por mantener congelados los precios públicos de ambas estaciones, con el objetivo de facilitar el acceso a las instalaciones y no trasladar a los usuarios el impacto de las inversiones realizadas. Asimismo, se ha reforzado la programación estival, una línea de trabajo que busca "ampliar el atractivo turístico de Pajares y Fuentes de Invierno y contribuir a la dinamización económica del entorno durante todo el año".

La seguridad, prioritaria

El Gobierno autonómico reconoce los problemas técnicos que han surgido en los últimos meses y que han condicionado el funcionamiento cotidiano de Valgrande-Pajares. Desde la Consejería de Cultura aseguran que se está trabajando para resolver estas incidencias en el menor plazo posible, "con la seguridad de las personas usuarias como prioridad absoluta". Así, ya se ha reparado la avería registrada a finales de noviembre en la balsa de agua, se están acometiendo trabajos de reparación en los cañones de innivación y se analiza la incidencia detectada en el telesilla del Brañillín. Además, desde hace semanas se lleva a cabo una auditoría general de todo el sistema de producción de nieve, destacan los portavoces de la Consejería.

Más allá de la coyuntura actual, el Ejecutivo autonómico defiende la necesidad de diseñar una estrategia a medio y largo plazo para ambas estaciones. Una hoja de ruta "que tenga en cuenta tanto su potencial deportivo, turístico y económico como las previsibles consecuencias del cambio climático, entre ellas la reducción progresiva de las precipitaciones de nieve". "Con este propósito, la Consejería de Cultura trabaja para reforzar tanto la gestión, como las prestaciones y el atractivo conjunto de ambas estaciones a lo largo de todo el año. Pajares y Fuentes de Invierno son, y deben serlo aún más, una marca de calidad de los deportes de montaña en Asturias", añade el Principado.