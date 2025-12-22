Rechazo vecinal al plan de futuro para el barrio de El Puente, en Langreo: "No tiene nada que ver con lo que se nos dijo"

El plan de expropiaciones y derribo de más de medio centenar de viviendas en el barrio de El Puente, en Langreo, no ha caído nada bien entre los vecinos. Por ser suave, Julio Fueyo, presidente de la asociaciòn vecinal lo resume en que "hay un desencanto muy grande". Aunque más que desencanto es cabreo, indignación e incertidumbre.

A principios de la semana pasada, el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, y el alcalde de Langreo, Roberto Marcos García, presentaban el proyecto de reserva de suelo regional para la construcción de 110 viviendas de alquiler barato en El Puente, en la zona más cercana a la trinchera ferroviaria que ha desaparecido tras el soterramiento de la línea Gijón-Laviana entre La Felguera y Sama.

Zapico y García, acompañados de Ignacio Ruiz Latierro, director general de Ordenación del Territorio del Principado, y José Antonio Cases, teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, presentaron la actuación en el entorno de la nueva estación de tren de Langreo-Centro, en La Felguera, a cierta distancia del barrio afectado. A esa cita no fueron invitados los vecinos. El proyecto tiene una partida presupuestaria de 3.780.000 euros para que a lo largo de 2026 puedan iniciarse las expropiaciones.

Los vecinos lo rechazan de plano. Llevan años clamando por el Plan Especial de Reforma Integral (PERI) de El Puente y ven que lo que se ha anunciado no tiene nada que ver con esa iniciativa. Se construirán tres edificios de viviendas en la parte baja del barrio mientras que la zona alta, la más degradada, no está incluida en la actuación.

Tres edificios

En los terrenos en los que el Principado proyecta la construcción de tres edificios hay varias viviendas unifamiliares, "alguna de ellas recién comprada y reformada", explica Fueyo. "No puede ser que inviertas 100.000 euros en una casa y ahora vengan y te digan que el año que viene te la van a tirar", añade el líder vecinal.

Los vecinos quieren explicaciones. No saben qué edificaciones están afectadas por el plan "y eso genera un malestar muy grande", indica Julio Fueyo, que poco a poco va subiendo el tono para asegurar que "hay un cabreo de la de mi madre" y afirmar que "hay vecinos que han dicho que si quieren derribar su casa lo tendrán que hacer con ellos dentro".

El proyecto del Principado "no tiene nada que ver con lo que se nos lleva diciendo desde hace tiempo" y los vecinos no están dispuestos a aceptarlo sin que les expliquen con pelos y señales qué es lo que se va a derribar y qué lo que se va a construir.

16 años

El barrio de El Puente ha sufrido durante dieciséis años las obras del soterramiento de la línea férrea. Eso ha supuesto que la zona quedase aislada del resto de La Felguera y se generasen problemas de convivencia por la llegada de vecinos conflictivos. El propio Latierro reconoció que alguna de las viviendas que prevén derribar están ocupadas.

El barrio de El Puente. / D. O.

Los vecinos han reclamado insistentemente en la calle, ante el Ayuntamiento de Langreo y ante el Principado que se cuide el barrio, que se actúe para evitar que se siga degradando y que se mejoren sus condiciones de vida.

En los próximos meses el Ayuntamiento de Langreo y Consejo de Gobierno del Principado aprobarán el convenio para la construcción de 110 viviendas públicas. A lo largo de 2026 comenzarán las expropiaciones y luego los derribos. Es el calendario marcado por Ovidio Zapico. Los vecinos quieren saber qué, cómo y cuándo. Julio Fueyo va más allá. Después de tanto tiempo reclamando mejoras se encuentra con este anuncio pero está convencido de que "no se va a hacer nada". En su opinión, "han presentado el proyecto para luego decir que no se puede hacer por la oposición vecinal y nos quedaremos como estamos".