De edificio en un una mina a viviendas de alquiler para jóvenes: la antigua Casa de Ingenieros del pozo Monsacro se convertirá en pisos

El Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Morcín han alcanzado un acuerdo para rehabilitar la antigua Casa de Ingenieros del Pozo Monsacro y convertirla en cuatro viviendas de alquiler asequible, destinadas preferentemente a jóvenes. La iniciativa busca dar respuesta a la creciente dificultad de acceso a la vivienda, especialmente en el medio rural, y al mismo tiempo recuperar un edificio emblemático del patrimonio minero del concejo.

La actuación contará con una inversión autonómica superior a los 240.000 euros y se enmarca dentro de la estrategia del Ejecutivo asturiano para ampliar el parque público de vivienda en todo el territorio.

Rehabilitar en lugar de construir desde cero

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, destacó que esta intervención es un ejemplo de un modelo alternativo al crecimiento urbano tradicional. “No todo pasa por construir en suelo virgen; también hay que actuar sobre edificios que forman parte de la historia y la identidad de nuestros pueblos”, subrayó.

La antigua Casa de Ingenieros, actualmente en desuso, será rehabilitada para volver a cumplir una función residencial, contribuyendo además a la regeneración urbana del entorno del Pozo Monsacro.

Plazos y desarrollo del proyecto

Según explicó Zapico, la previsión es licitar el proyecto y la obra a lo largo de 2026, con el objetivo de que los trabajos queden muy avanzados ese mismo año. Los últimos remates se completarían en 2027, momento en el que se iniciará el proceso administrativo para la adjudicación de los pisos.

Las viviendas se incorporarán al régimen de alquiler asequible, con precios por debajo del índice estatal de referencia, lo que permitirá intervenir directamente en el mercado para contener los precios.

Una prioridad para la juventud

El alcalde de Morcín, Mino García, subrayó que el proyecto responde a una preocupación social ampliamente compartida. “Queremos contribuir, aunque sea poco a poco, a un problema que hoy está generalizado en toda España: el acceso a la vivienda”, afirmó.

El regidor hizo hincapié en las dificultades de la gente joven para emanciparse, señalando que muchos no pueden abandonar el hogar familiar por la falta de oferta y los elevados precios. “Morcín quiere ser un lugar donde se pueda vivir, trabajar y desarrollar un proyecto de vida”, añadió.

Más viviendas públicas en el concejo

Además de la Casa de Ingenieros, el Ayuntamiento trabaja para habilitar otras dos viviendas municipales en un edificio cercano que actualmente alberga el consultorio médico y un archivo. El objetivo es ampliar progresivamente la oferta pública de alquiler y aprovechar al máximo el patrimonio municipal.

Vivienda pública y equilibrio territorial

Desde el Principado se destacó que proyectos como el de Morcín forman parte de una planificación territorial equilibrada, que incluye tanto grandes ciudades como concejos rurales o de pasado industrial. Aunque se trate de actuaciones pequeñas, Zapico defendió su importancia para garantizar la cohesión social y territorial.

“Las administraciones tenemos la obligación de intervenir en el mercado para garantizar el derecho a una vivienda digna”, concluyó el consejero, subrayando que la rehabilitación de la Casa de Ingenieros es un paso más en esa dirección.