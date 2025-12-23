Emergencia en la vieja carretera de Castilla por un argayo en los túneles de Morcín

El Principado de Asturias ha iniciado una actuación de emergencia para estabilizar un argayo registrado en la vieja carretera de Castilla, la Nacional-630, a la altura de los túneles de Morcín, un tramo especialmente conflictivo por los frecuentes desprendimientos y las deficiencias de seguridad que arrastra desde hace años por falta de iluminación.

Tráfico regulado y retenciones puntuales

Los trabajos obligan a regular el tráfico mediante semáforos, con paso alternativo para los vehículos, lo que está generando retenciones puntuales en una vía que mantiene un notable uso, tanto por tráfico local como por ciclistas, que la emplean como alternativa a otras carreteras más congestionadas.

Refuerzo del talud y retirada de material

La intervención se centra en la retirada del material desprendido y en el refuerzo del talud afectado, con el objetivo de garantizar la seguridad de la calzada y evitar nuevos deslizamientos. Se trata de un punto negro histórico de la N-630, donde los argayos son recurrentes, especialmente tras episodios de lluvias intensas, y que ha sido objeto de reiteradas quejas por parte de usuarios y colectivos deportivos.

Túneles sin luz, un riesgo añadido

A esta problemática se suma la falta de iluminación en los túneles de Morcín y Peñamiel, una carencia que convierte el tramo en especialmente peligroso, sobre todo para los ciclistas. La iluminación de estos túneles es una reivindicación que se remonta a más de una década.

Un proyecto encallado desde 2012

Ya en 2011, el Club Ciclista Puerta de Asturias, junto a otros colectivos, inició una campaña para mejorar la seguridad en las carreteras del Principado y reclamó la instalación de luz y señalización específica en la N-630. En agosto de aquel año, representantes del colectivo fueron recibidos por el entonces delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín, quien se comprometió a impulsar estas mejoras.

El proyecto de iluminación fue redactado en noviembre de 2012 y remitido a la Dirección General de Carreteras, pero desde entonces permanece paralizado, pendiente de aprobación y financiación.

600.000 euros pendientes de inversión

El presupuesto de licitación para iluminar los túneles asciende a 600.756 euros. Según la última respuesta recibida por el Club Ciclista Puerta de Asturias, la actuación continúa bloqueada debido a las dificultades económicas y a la reducción del gasto público. Ante esta situación, el colectivo prepara un nuevo escrito al Gobierno central para exigir información y reclamar una solución definitiva.

Un parche frente a un problema estructural

Mientras tanto, las obras actuales del Principado en el argayo suponen un parche necesario para garantizar la seguridad inmediata, pero "vuelven a poner de manifiesto la urgencia de una actuación integral en un tramo que combina desprendimientos frecuentes, túneles sin iluminación y un elevado riesgo para los usuarios más vulnerables", señalan los ciclistas.