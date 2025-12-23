Felipe Burón, presidente de Santa Bárbara: "El tren turístico minero debe salir adelante, es un proyecto económicamente viable"

Hace casi tres lustros que Felipe Burón encabeza la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara. Es hoy el colectivo con más socios del concejo, y su labor va más allá de la exitosa cabalgata que organizan cada año. La arqueología industrial y el trabajo por el patrimonio se han convertido en señas de identidad. El próximo 26, la asociación cumple 25 años, y entre los actos que quieren llevar a cabo se incluye un segundo viaje en el tren turístico minero entre Collanzo y Trubia. Un proyecto que demandan que se saque adelante, ya que "hay infraestructura y demanda".

-Acaban de terminar las fiestas de Santa Bárbara. ¿Qué balance hace?

-Muy positivo. Tuvimos mucha gente desde el primer día con el pregón de Luis del Olmo. Luego con las verbenas, con la jornada infantil y con la picadillada también estuvo hasta arriba de gente. No nos podemos quejar.

-¿Cuántos socios tienen ahora?

-Ahora mismo andamos por los 1.500 más o menos. Tenemos una masa social muy grande y está sorprendiéndonos que mucha juventud se va incorporando. Es una satisfacción que la gente joven sienta lo que es Santa Bárbara, se sientan parte de ello y la disfruten.

-Son la asociación más numerosa del Caudal. ¿Supone una responsabilidad extra?

-La responsabilidad siempre la tienes, más allá del número de socios. Esa responsabilidad o presión te la da el momento en el que ves que la gente de diferentes sitios cuenta contigo, que te conocen, que te valoran. Ahí sí que tienes un poco de presión y dices "tenemos que hacerlo medianamente bien porque estamos en el punto de mira de mucha gente, y queremos dar la mejor imagen posible de la asociación".

-¿Qué actividades tienen previstas de cara al 2026?

-El próximo año vamos a llegar a nuestro 25 aniversario. Ahora, cuando terminemos con todo lo de la cabalgata, que será hacia el 7 de enero, haremos un balance anual y planificamos la próxima temporada. Pero lógicamente, al cumplir 25 años, queremos hacer algo especial. Todavía no sabemos qué, pero algo haremos. Lo que sí tenemos claro es que este próximo año es tener una salida del tren minero que hicimos hace dos años, desde Collanzo hasta Trubia. Y hacerlo con la máquina de vapor, con la V8, que ya está lista. La idea sería hacerlo sobre el mes de septiembre, y esperemos que se nos arregle, que no nos pongan impedimentos.

-¿Cuál es la situación actual del proyecto?

-La idea es que sea un proyecto estable, no un viaje cada dos años. Nosotros no somos empresarios, lo que hicimos fue un viaje piloto y poner en marcha el proyecto para que la gente lo visualice. Ahora alguien tiene que hacerse cargo del proyecto. Lo que sabemos es que es un proyecto totalmente rentable. Y no necesariamente tiene que desarrollarse durante todo el año.

-¿A qué se refiere?

-Hay unas fechas determinadas, como es el verano, en el que cada vez tenemos más afluencia de gente de fuera. Además, ese turista no se queda en casa si llueve, busca actividades para hacer, y esta es una actividad muy atractiva y que además tiene demanda. Mire, a nosotros nos están llamando todos los meses gente de fuera preguntando por el tren minero.

Felipe Burón / Julian Rus

-¿Qué motivo hay para que no esté funcionando ya?

-No lo sé. Tenemos todos los ingredientes: tenemos vía, tenemos máquina, tenemos vagones y tenemos demanda. Además, lo que planteamos es una experiencia global, que ocupa todo el día de actividad. Sin desmerecer nada, porque todo el mundo tiene su público y su espacio, el tren minero es totalmente diferente a lo que hay por ejemplo, en el Nalón: tienen el ferrocarril del Samuño, el Museo de la Minería, el de la Siderurgia... Pero todo eso no está centralizado en una sola entrada, y la gente tiene que pagar en cada sitio. Aquí vas a salir a las 9 de la mañana, visitar los concejos por los que pasas y cuando llegas de vuelta serán las 6 o las 7 de la tarde. Y eso solo pensando en Trubia, que el proyecto ambicioso sería llevarlo a Pravia, que es el sitio donde se cargaba el carbón.

-Santa Bárbara es un emblema de Mieres. ¿Cómo ve usted ahora el concejo?

-Estamos en una época de transición, recuperando población. Mieres es una ciudad estupenda para vivir: es una ciudad llana, nunca hace falta coche para nada, tiene una universidad, colegios, escuelas de 0 a 3 años, dos centros de salud, un hospital y en la que la gente mayor tiene una calidad de vida que antes no la tenían. Estamos a media hora de la playa y a media hora de la montaña. Creo que poco más se puede pedir. Desde luego que hay cosas que mejorar, como la vivienda, o como que los pisos de las barriadas de Santa Marina y San Pedro no tienen ascensores, lo que las hace poco accesibles para la gente mayor.

-¿Falta trabajo?

-Estamos perfectamente comunicados con el centro de Asturias, con las grandes ciudades y con los grandes polígonos. Cuando empecé a trabajar, yo estuve viviendo 5 años en Ciaño, y trabajaba en Nicolasa, y tenía que desplazarme a trabajar y no me supuso ningún problema. Piensa en la gente de Madrid. Alguien que viva en Moratalaz tarda 45 minutos en llegar a trabajar a Madrid. Aquí está todo mucho más cerca.

-Para una asociación minera, ¿cómo son las Cuencas sin minería?

-Nunca puedes olvidar tus raíces. Asturias vivió muchísimos años de la minería, y fue lo que nos ayudó a criar a nuestros guajes, a darles estudios. Pero ahora estamos en otro punto, y no sé a dónde nos llevará el futuro, pero hay que ser conscientes de que el carbón no va a volver.

-¿Cómo ve la situación de la Brigada de Salvamento Minero?

-Lo único que deseo hoy es que tanto Hunosa como la Brigada entren en negociaciones, que esas negociaciones lleven a buen término porque lo que no nos podemos permitir en Asturias es perder una seña de identidad como la de la Brigada de Salvamento Minera, que es un cuerpo de élite.

-Quedan un par de semanas para la Cabalgata. ¿Cómo llevan la preparación?

-Llevamos muchos años haciéndolo y no nos tienen que pillar por sorpresa. Lo tenemos todo apuntado, pero también es verdad que una cosa es la teoría y otra la práctica, siempre queda alguna cosa pendiente. Estamos ya apuntando a los figurantes, y en dos días, tenemos apuntadas ya unas 250 personas. Hay trajes para unos 480 o 500 personas, que es para la cifra a la que llegamos habitualmente. Ya tenemos el tema de los caramelos cerrados, y estamos con los trámites de los permisos y los seguros.

-Para cerrar, estando estas fechas, ¿qué deseo pide a 2026?

-Desde luego que la salud lo primero, porque sin eso no puedes hacer nada. También que Mieres vaya mejorando.