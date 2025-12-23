"Inteligencia Artificial, (Ay)", el cara a cara de los cómicos Maxi Rodríguez y Jerónimo Granda en Langreo
El espectáculo podrá verse en el teatro de La Felguera, este domingo 28 desde las 19.00 horas
Surgió en las Cuencas y en las Cuencas vivirá una de sus primeras sesiones. Este domingo 28 de diciembre podrá verse en el teatro José León Delestal de La Felguera el espectáculo "Inteligencia Artificial (Ay)", que une a los cómicos Maxi Rodríguez y Jerónimo Granda. Una propuesta que nace como reivindicación de la "inteligencia natural" frente al auge de la tecnología.
La función tendrá lugar a las 19.00 horas y el acceso será gratuito hasta completar aforo. No obstante, será necesario retirar entrada en la taquilla del teatro. La taquilla abrirá el mismo día, a las 17:30 horas, momento desde el cual el público podrá recoger su localidad. La obra está patrocinada por Bayer.
El espectáculo, de unos 75 minutos de duración, tuvo su origen hace algo más de un año, en un "vis a vis" entre Rodríguez (Ujo, 1965) y Granda (Oviedo, 1945), celebrado en la Casa de Cultura de Mieres, en el marco del festival Fiasco. Al terminar el encuentro, el público se les acercaba y preguntaba: "¿Dónde hacéis la próxima?". Lo que se hizo en Mieres no era un proyecto artístico, ni una obra teatral, pero la cola para verlos daba la vuelta al auditorio, y los asistentes no pararon de reír.
Trabajo
Aquello, según explican ambos cómicos, fue pura improvisación, no hubo guion, sí mucho humor. En "Inteligencia Artificial. (Ay)" sí que habrá un hilo conductor, algo "casi nuevo" para Jerónimo Granda. Explicaba hace unas semanas Maxi Rodríguez que este espectáculo "esto que vamos a hacer es algo novedoso, no es una cosa de monologuistas, es un humor conversacional en el que pongo mi dramaturgia, mi poética del chigre, un poco como la de la obra ‘El chigre menguante'. Pero como guionista y director de escena este proyecto consiste en trabajar con un punki octogenario que tiene una gracia natural y, ¡qué bien lo acaba de decir!, esa autoexigencia que crea una dinámica muy chula. Los dos sabemos lo que hay que cuidar, se va a ver trabajo, nos vamos a una hora y pico y solo puedo decir que como dramaturgo a lo que me he dedicado es a ir a favor de la personalidad".
