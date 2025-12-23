Langreo reconoce el liderazgo femenino en las empresas: premios para Noelia Rodríguez y Paula Arias por su trabajo
Noelia Rodríguez Cantera recogió la distinción a la mejor iniciativa y Paula Arias Borrega, a la mejor trayectoria profesional
Noelia Rodríguez Cantera y Paula Arias Borrega recogieron ayer el premio "Emprendedora" que concede el Ayuntamiento de Langreo, un galardón que reconoce la iniciativa, la trayectoria y el liderazgo femenino en el ámbito empresarial.
Rodríguez Cantera, de Lacados y Barnizados Cantera, se llevó la distinción a la "Mejor Iniciativa Empresarial" y declaró: "Estoy muy agradecida por este premio. Significa un reconocimiento al esfuerzo invertido desde el principio. Emprender siempre es complicado y hacerte hueco en un sector tradicionalmente masculino requiere mucha dedicación y trabajo. Estoy orgullosa de estar donde estoy y quiero animar a otras mujeres a atreverse y luchar por sus sueños".
Paula Arias Borrega, de Almacenes Geyjo, premio a la "Mejor Trayectoria Empresarial", destacó que "estoy muy agradecida. Tengo 71 y cogí el negocio con 36. Y entonces no era como ahora, costaba mucho trabajo a una mujer emprender. Quiero compartirlo con mi hijo Manuel Ángel, formamos un buen equipo los dos en la empresa. Y también quiero agradecer el apoyo de la familia y de los amigos".
Suscríbete para seguir leyendo
- Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
- Susto en el pico Toneo (Aller): un alud arrastra 300 metros a dos montañeros y los deja semienterrados en la nieve
- Sin acuerdo en Hunosa: las prejubilaciones y los nuevos contratos enquistan la negociación del plan de empresa de la compañía
- El Principado culmina la rotonda de acceso a Moreda, primer paso para el bulevar de la localidad
- Derribos en Mieres: el Ayuntamiento demolerá cuatro viviendas en mal estado en estas dos localidades (y reclamará el coste a los dueños)
- Alén Martínez, el “Billy Elliot” de Mieres que hace historia en la gimnasia rítmica (con solo nueve años)
- Aller transformará la travesía de Moreda en un bulevar con más espacio para peatones y terrazas
- Robaban joyas a ancianas por el método del 'tirón', no dudaban en emplear la violencia y huían en patinete: cae en Langreo un peligroso grupo criminal