Langreo reconoce el liderazgo femenino en las empresas: premios para Noelia Rodríguez y Paula Arias por su trabajo

Noelia Rodríguez Cantera y Paula Arias Borrega recogieron ayer el premio "Emprendedora" que concede el Ayuntamiento de Langreo, un galardón que reconoce la iniciativa, la trayectoria y el liderazgo femenino en el ámbito empresarial.

Rodríguez Cantera, de Lacados y Barnizados Cantera, se llevó la distinción a la "Mejor Iniciativa Empresarial" y declaró: "Estoy muy agradecida por este premio. Significa un reconocimiento al esfuerzo invertido desde el principio. Emprender siempre es complicado y hacerte hueco en un sector tradicionalmente masculino requiere mucha dedicación y trabajo. Estoy orgullosa de estar donde estoy y quiero animar a otras mujeres a atreverse y luchar por sus sueños".

Paula Arias Borrega, de Almacenes Geyjo, premio a la "Mejor Trayectoria Empresarial", destacó que "estoy muy agradecida. Tengo 71 y cogí el negocio con 36. Y entonces no era como ahora, costaba mucho trabajo a una mujer emprender. Quiero compartirlo con mi hijo Manuel Ángel, formamos un buen equipo los dos en la empresa. Y también quiero agradecer el apoyo de la familia y de los amigos".