La nieve devuelve la ilusión a Pajares, Fuentes y San Isidro: la Cordillera confía en una Navidad blanca tras semanas de incertidumbre

Las estaciones de esquí afrontan las fiestas navideñas cargadas de ilusión. Tras la reapertura de Valgrande-Pajares el lunes, ayer martes le tocó el turno a Fuentes de Invierno. También en León abrió San Isidro, por lo que los esquiadores asturianos tienen donde elegir. Además, se espera para hoy miércoles una considerable nevada en la Cordillera, lo que, según los expertos consultados por este diario, podría garantizar la actividad en las estaciones durante todas las fiestas, un disfrute que los aficionados llevan tiempo sin degustar.

Oferta actual y previsiones

De momento, Pajares ofrece 10 kilómetros de pistas esquiables, mientras que Fuentes de Invierno reabrió con solo un kilómetro operativo. En San Isidro la oferta actual es de 8,5 kilómetros practicables. Si se cumplen las previsiones meteorológicas, las estaciones se adentrarán en las fiestas rebosantes de nieve. En conjunto, Valgrande y Fuentes de Invierno suman potencialmente algo más de 30 kilómetros, cifra que supera los 60 kilómetros de pistas si se suma San Isidro.

“En estos momentos, y atendiendo a las precipitaciones previstas para este miércoles, es viable que la Navidad llegue con plena oferta o muy cerca de alcanzarla”, señala con optimismo un empresario del sector.

Esquiqdores, ayer, en la estación allerana de Fuantes de Invienro. / LNE

Normalización operativa en Pajares

Las buenas previsiones meteorológicas se suman, en el caso de Pajares, a una normalización operativa. La estación lenense ya tiene arreglado el telesilla del Brañillín, el más demandado por familias y principiantes. Su entrada en servicio depende solo de la retirada de algunas sillas para adaptar el remonte a su aforo original.

Además, ya está listo para operar el sistema de cañones de nieve, que también se vio afectado al inicio de campaña por diversas averías. Las filtraciones en la balsa de agua están solventadas y los fallos técnicos en los equipos han sido reparados. Los usuarios destacan el trabajo del personal: “Han hecho un gran trabajo”, subrayan los portavoces de los clubes consultados.

Un inicio de temporada lleno de problemas

Ante el actual escenario esperanzador queda, de momento, aparcado el recuerdo de un inicio de temporada especialmente convulso en Valgrande-Pajares, marcado por problemas técnicos y una fuerte polémica que retrasaron la apertura y generaron malestar entre usuarios y profesionales del sector. La estación arrancó el invierno con importantes averías en infraestructuras clave, especialmente en el remonte del Brañillín y en el sistema de innivación artificial.

El conflicto del telesilla del Brañillín

Uno de los principales focos de conflicto fue el telesilla del Brañillín, fundamental para principiantes, familias y clubes, que permaneció fuera de servicio debido a problemas en la electroválvula del freno. La reciente autorización del Principado para que el director y su equipo más cercano arreglasen la avería —pese a la amenaza de denuncia de CC OO por usurpación de funciones— permitió zanjar el problema.

A ello se sumaron fallos puntuales en la telecabina y en los cañones de nieve, agravados por filtraciones en la balsa, lo que alimentó una sensación de improvisación y falta de planificación.

Polémica institucional y giro final

El inestable arranque de campaña provocó un enfrentamiento institucional y político, con reproches cruzados y la preocupación del sector turístico, que veía peligrar una de las campañas fuertes del año. La denominada Mesa de la Nieve fue especialmente crítica con la gestión de la directora general de Deportes.

Con el paso de los días y tras un intenso trabajo técnico, la situación comenzó a encauzarse. Las reparaciones permitieron recuperar remontes, solucionar averías y normalizar el funcionamiento general. “El esfuerzo de parte del personal ha sido clave para dar la vuelta a un inicio de temporada muy complicado”, coinciden los usuarios. Así, Pajares afronta finalmente la Navidad con optimismo, dejando atrás un arranque que estuvo a punto de marcar negativamente todo el invierno.