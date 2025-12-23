El polideportivo de Oñón, en Mieres, podrá abrir a finales del verano tras su millonaria reforma
Los trabajos avanzan a buen ritmo y está previsto que finalicen en el mes de junio, a tiempo para la próxima temporada deportiva
Las obras de reforma integral del polideportivo de Oñón avanzan a buen ritmo y cumplen los plazos previstos, según ha confirmado el Ayuntamiento de Mieres. Los trabajos, que comenzaron a principios de este año, encaran ya fases clave de la intervención y apuntan a estar concluidos el próximo mes de junio si no surgen imprevistos. Con esta previsión, el Consistorio confía en que la renovada instalación deportiva pueda entrar en servicio a finales del próximo verano, coincidiendo con el inicio de las competiciones federadas y la nueva temporada deportiva.
La actuación supone la inversión más importante realizada en los últimos años en equipamientos deportivos municipales. Con un presupuesto superior a los 3,2 millones de euros, la obra permitirá transformar el polideportivo más antiguo de Mieres –construido a finales de la década de 1960– "en una instalación moderna, eficiente y adaptada a las necesidades actuales de usuarios y clubes".
El concejal de Deportes, César Menéndez, destaca que la evolución de los trabajos está siendo "muy positiva", tanto en lo que respecta al calendario como al desarrollo técnico del proyecto.
Soluciones
El objetivo principal de la reforma es dar una solución a los problemas derivados del uso intensivo del edificio y de su antigüedad, que se traducían en elevados costes de mantenimiento y un alto consumo energético. La intervención permitirá "reducir el gasto energético, mejorar el confort interior y garantizar la accesibilidad universal, convirtiendo el polideportivo de Oñón en un referente a nivel comarcal y autonómico".
Las obras están cofinanciadas por el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia de los fondos europeos Next Generation EU, a través del Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP). El Ayuntamiento de Mieres presentó este proyecto a la convocatoria estatal y logró la financiación necesaria para acometer una rehabilitación en profundidad que, además de modernizar el edificio, permitirá ganar cerca de 300 metros cuadrados de superficie útil.
Envolvente térmica
Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la ejecución de una nueva envolvente térmica continua, sin puentes térmicos, con vidrios dobles de baja emisividad y sistemas de aislamiento reforzados. El proyecto contempla también la instalación de un sistema de iluminación LED de alta eficiencia y la renovación completa de las instalaciones térmicas, con el fin de optimizar el consumo energético. Parte de la energía utilizada procederá de fuentes renovables gracias a la colocación de placas fotovoltaicas y el edificio quedará preparado para una conexión a la red de geotermia.
