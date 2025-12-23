San Martín recibirá a los Reyes Magos con seis cabalgatas desfilando por el municipio

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente recorrerán el municipio de San Martín del Rey Aurelio en seis cabalgatas por las localidades de Blimea, Sotrondio y El Entrego, así como por el valle de Santa Bárbara, el valle de la Güeria de Carrocera y La Invernal llevando la ilusión y la magia de la navidad a todos los niños y niñas.

Recorridos

En Sotrondio, la cabalgata de Reyes comenzará el día 5 de enero a las 18.30 horas con la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio abriendo paso a sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar, seguidos por una amplia comitiva de figurantes. El pasacalles recorrerá toda la localidad y realizará una parada en la iglesia donde se escenificará el pasaje bíblico de “La adoración al niño” bajo las luces de los fuegos artificiales. Posteriormente, en la plaza de Ramón y Cajal, sus majestades recibirán a los niños y darán revoltijos.

También las 18.30 horas partirá la cabalgata en Blimea, desde la plaza de la iglesia hasta el barrio de El Campu, pasando por la avenida de la Libertad y demás calles principales, hasta finalizar en la parroquia donde los Reyes de Oriente y su comitiva serán recibidos por una lluvia de fuegos artificiales. Estarán acompañados de la Banda de Gaitas Rey Aurelio y el Grupo Folclórico Blimea. Ya en el templo sus majestades repartirán del orden de los 500 revoltijos entre los pequeños. El grupo folclórico Blimea interpretará un repertorio de villancicos dentro de la iglesia.

En El Entrego, la cabalgata sale, de nuevo, a las 18.30 horas desde el colegio de El Coto en un recorrido por las principales calles de la localidad hasta llegar a la iglesia, en cuyo interior se representará la Adoración del Niño, en presencia de sus majestades los Reyes Magos, y donde tendrá lugar el reparto de revoltijos. El Belén, las carrozas del príncipe Aliatar y de los reyes de oriente y el castillo de Herodes integran la comitiva.

Zona rural

Por su parte, el valle de Santa Bárbara también recibirá la visita de Sus Majestades los Reyes Magos, con una cabalgata que partirá a las 18.00 horas, desde el pueblo de Paniceres, en un recorrido por La Cruz, La Rebollá y Veró, para luego bajar al entorno de la iglesia y seguir por El Cantu les Mates, Río Cerezal, Perabeles, Escobal y Colláu Escobal, finalizando en el centro social de La Cerezal, donde habrá un encuentro intergeneracional.

En el valle de La Güeria los Reyes Magos de Oriente, subidos a lomos de sus caballos, iniciarán el desfile desde Cocañín, a partir de las 18.30 horas. Discurrirá por el Pullíu, la Encarná, La Güerta y demás pueblos del valle, para finalizar en La Villa San José, donde se celebrarán un aperitivo entre todos los vecinos, en la sala de la biblioteca. Al día siguiente, día de Reyes, tendrá lugar el reparto de revoltijos en la iglesia.

En Lantero, la cabalgata se celebrará un día antes, el sábado 4 de enero, a partir de las 19.00 horas, con un recorrido en coche de sus majestades de oriente y el príncipe Aliatar desde L’Acebal, pasando por Lantero, la Revenga y Los Rebollos, para terminar en el centro social de Lantero, donde tendrá lugar la recepción real con entrega de revoltijos.

Además, en La Invernal el príncipe Aliatar recibirá a los niños el sábado día 3 de enero, a partir de las 18.00 horas, en el centro cultural del pueblo.

Organizan las cabalgatas de San Martín la Asociación Cabalgata Sotrondio, la Asociación Cabalgata Blimea, Asociación El Entrego Actívate, Asociación San Bartolomé (Santa Bárbara), Asociación Molín de Bras, Asociación La Verea, de La Invernal y Asociación Cultural Valle de Lantero.