Los vecinos realizaron 4.000 llamadas a la Policía Local este año

La Policía Local de San Martín del Rey Aurelio registró entre enero y noviembre 3.917 llamadas dando cuenta de incidencias varias o pidiendo auxilio. Este es uno de los datos significativos, junto con la redacción de un total de 4.364 informes, que figuran en la memoria anual que se está realizando.

“Es un volumen relevante de intervenciones, superior al del año pasado, desempeñadas por un equipo eficiente de agentes que combina veteranía con un perfil mayoritario de jóvenes policías recién incorporados”, describe la concejala de Seguridad Ciudadana, Gema Suárez. Actualmente, la plantilla es mayor y ha sido reforzada con una nueva bolsa de empleo.

Del total de las actuaciones, destaca la resolución de conflictos vecinales relacionados con la convivencia (642 informes) o la asistencia a personas por caídas (85 informes). Este tipo de mediaciones “forman parte del día a día y ponen de manifiesto la faceta más social y humana de los agentes como policías de proximidad”, valora la edil.

Seguridad vial

Por otra parte, en materia de seguridad vial, los atestados por accidentes de circulación registrados, con daños materiales o heridos, fueron de 111. A lo que hay que sumar la detención de 22 personas por la comisión de delitos contra la seguridad vial, ya fuera por superar el consumo de alcohol permitido al volante o circular sin permiso de conducir.

Respecto a la comisión de infracciones ─faltas o delitos,─ “San Martín del Rey Aurelio es un concejo seguro que mantiene una tasa de criminalidad por debajo de la media autonómica y nacional”, compara la concejala. En este sentido, los robos o tentativas que se produjeron este año se saldaron con la detención de 16 personas.

A lo largo del año la Policía Local ha participado además en las campañas de la Dirección General de Tráfico sobre el uso del cinturón de seguridad, distracciones al volante, alcohol y drogas, transportes escolares o vehículos de transporte.

Esta misma “coordinación y colaboración eficaz” con Tráfico, añade Suárez, “es extrapolable a las alianzas entre la Policía Local y la Policía Nacional y la Guardia Civil”, vincula la concejala de Seguridad. De igual modo, “es esencial la colaboración altruista en eventos varios que la Policía Local recibe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil”, apostilló.

Por otro lado, este año se inició un plan específico para la retirada de vehículos abandonados en la vía pública, considerados residuos urbanos. Hasta el momento, todavía en fase de ejecución, son 30 los localizados.