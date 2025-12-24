Langreo pide al Principado una "escuelina" más para el concejo, ante la lista de espera existente
Ayuntamiento y Educación firmarán en enero un convenio para el uso de las instalaciones deportivas de Los Llerones y del teatro del IES Jerónimo González, en Sama
L. Díaz
Reunión entre el alcalde de Langreo, Roberto García, y la consejera de Educación, Eva Ledo, para concretar varios proyectos conjuntos pendientes. El primero de ellos, el traspaso de la red de "escuelines", la red de 0 a 3 años del Ayuntamiento al Principado. Se trata de cinco instalaciones. El regidor, además, pidió a la Consejería la creación de una sexta unidad, "para poder atajar la lista de espera existente".
En el encuentro, además, Ledo y García ultimaron "los términos de la renovación del convenio para el uso de las instalaciones deportivas de Los Llerones", en Sama, y del salón de actos del IES Jerónimo González, el antiguo teatro de Sama. Se trata de un convenio solo "pendiente de firma", que se cerrará previsiblemente "en el mes de enero". Las instalaciones deportivas incluyen el campo de fútbol (donde juega el Alcázar de Sama, uno de los principales clubes de formación de Asturias) y el polideportivo. La falta de un convenio renovado y modernizado había causado problemas con la gestión de estas instalaciones en los últimos meses.
En el encuentro se trató además pormenorizadamente el "traspaso" de las cinco "escuelinas" municipales, hasta ahora gestionadas por el Ayuntamiento de Langreo, a la red pública del Principado. La petición ahora es la de crear una nueva escuelina de 0 a 3 años, dada la alta demanda del servicio, que cuenta con lista de espera en el concejo. En la reunión, además de Roberto García y Eva Ledo, también asistió la directora general de Centros y Red 0 a 3, Paula Fernández.
