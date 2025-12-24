Pola de Lena renueva 344 de sus puntos de iluminación pública

Estos días ha comenzado la obra de renovación del alumbrado público en Pola de Lena, unos trabajos que cuentan con un presupuesto de 362.600 euros.

La empresa adjudicataria inició los trabajos de renovación del alumbrado público del casco urbano de la Pola, la capital del concejo, un proyecto que cuenta con una subvención de crédito del IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía).

El proyecto supondrá la renovación de un total de 344 puntos de luz de una gan parte del casco urbano. Concretamente, se actuará en la travesía principal (Hermanos Granda, Vital Aza y Robleo) y las calles Severo Ochoa, Plaza del Mercado y Rodrigo Valdés.

En una siguiente fase, se contempla la mejora del sistema de alumbrado público del resto de Pola de Lena.

Según informó el equipo de gobierno, la administración local presentó un proyecto al IDAE para obtener una subvención de crédito para la renovación del alumbrado que “también supondrá un ahorro en la factura, ya que se sustituirá por un sistema más eficiente”. Y es que esta reforma supondrá un ahorro estimado frente a la situación actual de algo más del 60 por ciento.

Las obras consisten esencialmente en el cambio de las actuales luminarias por nuevas unidades con mayor rendimiento lumínico y menor consumo.