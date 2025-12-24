Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Últimos días para tomar el "Pulso de la Tierra" en el pozo Santa Bárbara de Mieres

La instalación artística del colectivo artístico londinese ScanLab Projects estára abierto hasta el 7 de enero

La muestra artística instalada en el pozo Santa Bárbara.

La muestra artística instalada en el pozo Santa Bárbara. / Luisma Murias

L. Díaz

Mieres del Camino

La instalación inmersiva "Framerate: Pulse to the Earth" (El pulso de la Tierra), del colectivo artístico londinense ScanLab Proyects, afronta sus últimos días en el pozo Santa Bárbara de Mieres. Inaugurada el pasado 15 de octubre, la muestra podrá visitarse hasta el próximo 7 de enero (a excepción de los días 24 y 25 de diciembre y 1 de enero). Estas fechas navideñas, tal y como apuntó la concejalía de Cultura, "es el mejor momento para adentrarse en esta instalación, que da testimonio de un planeta en transformación, invitándonos a pensar sobre la acción humana en el medio natural y el paso del tiempo".

Comisariada por LEV, la exposición puede verse de miércoles a viernes de 16.00 a 20.30 horas, y sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas. El pozo Santa Bárbara fue la primera mina en España en ser declarada BIC (Bien de Interés Cultural), y en los últimos años se ha convertido en un centro de experiencias artísticas, un referente cultural gracias a las exposiciones con artistas de ámbito internacional. Todas las visitas guiadas organizadas a la muestra se llenaron en pocos días," demostrando el interés que suscita el equipamiento y sus instalaciones". “Siempre hemos apostado por unir pasado y futuro para la puesta en marcha de nuevos proyectos”, señaló la concejala de Cultura, Nuria Ordóñez, que animó a aprovechar estas últimas semanas para disfrutar de esta intervención artística en el pozo Santa Bárbara.

TEMAS

