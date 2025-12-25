Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
"Boom" de la Defensa en AsturiasSubida pensionesDesfile Papa Noel OviedoEl asturiano que repartió el GordoComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Los concejales no adscritos de Langreo denuncian que el convenio de las "escuelinas" tiene fallos

Afirman que los aumentos de sueldo, del precio del comedor o la apertura de más aulas correrá a cargo del Ayuntamiento y no del Principado

Instalaciones de una de las &quot;escuelinas&quot; de Sama.

Instalaciones de una de las "escuelinas" de Sama. / Fernando Rodríguez

L. Díaz

Langreo

Los tres ediles no adscritos de Langreo, que antes formaban parte del PSOE, han denunciado que el convenio para que las "escuelinas" de Langreo pasen a ser de titularidad regional llega "con tres meses de retraso". Además, recalcan que este documento "no contempla ninguna subida salarial para el personal, ni tampoco actualizaciones en el coste del servicio de comedor". Cualquier incremento derivado de la subida de precios o las mejoras laborales "deberá ser asumido íntegramente por el Ayuntamiento de Langreo, lo que supone una carga económica injusta para las arcas municipales".

Esta situación, subrayan los no adscritos, "obliga a destinar recursos municipales a competencias que deberían ser financiadas por el Principado, con la consiguiente renuncia a actuaciones que sí son responsabilidad directa del Ayuntamiento". Subrayan los concejales que "no podemos olvidar que, en el presente curso, numerosas familias se han quedado sin plaza en las escuelas de 0-3 años de Langreo", y que en caso de que se pueda abrir una nueva aula, temen que vuelva a ser un gasto "asumido" por el Consistorio.

Misma fórmula

"Resulta especialmente preocupante que el gobierno local, liderado por Izquierda Unida, y sus socios prioritarios del PSOE de Langreo, compartan la misma fórmula de gobierno que el Ejecutivo autonómico y, aun así, no hayan sido capaces de trasladar esta problemática al ámbito regional ni de buscar una solución real y efectiva", denuncian los no adscritos.

Noticias relacionadas y más

Las escuelinas de 0-3 años y su gratuidad "han sido una de las actuaciones estrella del Gobierno del Principado, ampliamente publicitada. Sin embargo, la realidad demuestra que no está siendo una medida plenamente efectiva, ni en cobertura de plazas ni en financiación adecuada", denuncian. Además, "el convenio tiene una vigencia de cuatro años, prorrogables por otros cuatro, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Cuáles son las verdaderas intenciones del Gobierno autonómico con la inclusión de las cinco escuelinas de Langreo en la red autonómica?". "Los concejales socialistas no adscritos seguiremos defendiendo una red de escuelinas pública, gratuita y de calidad, pero también justamente financiada, sin que el peso económico recaiga, una vez más, sobre las arcas municipales", concluyeron.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
  2. Susto en el pico Toneo (Aller): un alud arrastra 300 metros a dos montañeros y los deja semienterrados en la nieve
  3. Sin acuerdo en Hunosa: las prejubilaciones y los nuevos contratos enquistan la negociación del plan de empresa de la compañía
  4. El Principado culmina la rotonda de acceso a Moreda, primer paso para el bulevar de la localidad
  5. Derribos en Mieres: el Ayuntamiento demolerá cuatro viviendas en mal estado en estas dos localidades (y reclamará el coste a los dueños)
  6. Alén Martínez, el “Billy Elliot” de Mieres que hace historia en la gimnasia rítmica (con solo nueve años)
  7. Emergencia en la vieja carretera de Castilla por un argayo en los túneles de Morcín
  8. El Principado destaca que su apuesta por la estación de esquí de Pajares 'no tiene precedentes

Los concejales no adscritos de Langreo denuncian que el convenio de las "escuelinas" tiene fallos

Los concejales no adscritos de Langreo denuncian que el convenio de las "escuelinas" tiene fallos

Los niños de las Cuencas se despiertan llenos de paquetes: regalos esperados y grandes sorpresas inesperadas tras una noche mágica

Los niños de las Cuencas se despiertan llenos de paquetes: regalos esperados y grandes sorpresas inesperadas tras una noche mágica

Indignación por unas batidas contra el lobo que los ganaderos tachan de “chapuceras”: valora los argumentos

Indignación por unas batidas contra el lobo que los ganaderos tachan de “chapuceras”: valora los argumentos

Pola de Lena renueva 344 de sus puntos de iluminación pública

Pola de Lena renueva 344 de sus puntos de iluminación pública

Adolfo Fernandez, director del CINN: "Estamos en una fase de crecimiento; queremos traer a El Entrego a investigadores dispersos por otras sedes"

Adolfo Fernandez, director del CINN: "Estamos en una fase de crecimiento; queremos traer a El Entrego a investigadores dispersos por otras sedes"

Últimos días para tomar el "Pulso de la Tierra" en el pozo Santa Bárbara de Mieres

Últimos días para tomar el "Pulso de la Tierra" en el pozo Santa Bárbara de Mieres

Langreo pide al Principado una "escuelina" más para el concejo, ante la lista de espera existente

Langreo pide al Principado una "escuelina" más para el concejo, ante la lista de espera existente

De edificio en una mina a viviendas de alquiler para jóvenes: la antigua Casa de Ingenieros del pozo Monsacro se convertirá en pisos

De edificio en una mina a viviendas de alquiler para jóvenes: la antigua Casa de Ingenieros del pozo Monsacro se convertirá en pisos
Tracking Pixel Contents