Los concejales no adscritos de Langreo denuncian que el convenio de las "escuelinas" tiene fallos
Afirman que los aumentos de sueldo, del precio del comedor o la apertura de más aulas correrá a cargo del Ayuntamiento y no del Principado
L. Díaz
Los tres ediles no adscritos de Langreo, que antes formaban parte del PSOE, han denunciado que el convenio para que las "escuelinas" de Langreo pasen a ser de titularidad regional llega "con tres meses de retraso". Además, recalcan que este documento "no contempla ninguna subida salarial para el personal, ni tampoco actualizaciones en el coste del servicio de comedor". Cualquier incremento derivado de la subida de precios o las mejoras laborales "deberá ser asumido íntegramente por el Ayuntamiento de Langreo, lo que supone una carga económica injusta para las arcas municipales".
Esta situación, subrayan los no adscritos, "obliga a destinar recursos municipales a competencias que deberían ser financiadas por el Principado, con la consiguiente renuncia a actuaciones que sí son responsabilidad directa del Ayuntamiento". Subrayan los concejales que "no podemos olvidar que, en el presente curso, numerosas familias se han quedado sin plaza en las escuelas de 0-3 años de Langreo", y que en caso de que se pueda abrir una nueva aula, temen que vuelva a ser un gasto "asumido" por el Consistorio.
Misma fórmula
"Resulta especialmente preocupante que el gobierno local, liderado por Izquierda Unida, y sus socios prioritarios del PSOE de Langreo, compartan la misma fórmula de gobierno que el Ejecutivo autonómico y, aun así, no hayan sido capaces de trasladar esta problemática al ámbito regional ni de buscar una solución real y efectiva", denuncian los no adscritos.
Las escuelinas de 0-3 años y su gratuidad "han sido una de las actuaciones estrella del Gobierno del Principado, ampliamente publicitada. Sin embargo, la realidad demuestra que no está siendo una medida plenamente efectiva, ni en cobertura de plazas ni en financiación adecuada", denuncian. Además, "el convenio tiene una vigencia de cuatro años, prorrogables por otros cuatro, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Cuáles son las verdaderas intenciones del Gobierno autonómico con la inclusión de las cinco escuelinas de Langreo en la red autonómica?". "Los concejales socialistas no adscritos seguiremos defendiendo una red de escuelinas pública, gratuita y de calidad, pero también justamente financiada, sin que el peso económico recaiga, una vez más, sobre las arcas municipales", concluyeron.
