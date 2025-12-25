Pajares, sin tregua por Navidad: los usuarios denuncian que la estación estuvo cerrada pese a tener condiciones para abrir

El autor del dicho popular de que "no hay mal que cien años dure" nunca se había dado una vuelta por Valgrande-Pajares. Y es que ni un día tan emblemático como el de Navidad, la estación lenense ha podido vivir una jornada tranquila. Los usuarios han denunciado que el complejo no abrió el día de Navidad pese a tener las condiciones para ello. En las redes sociales de Valgrande-Pajares se aduce al viento como motivo del cierre, pero los usuarios niegan la mayor, y lo achacan a una decisión "del coordinador de remontes", por lo que han optado por cerrar. Tampoco se ha podido esquiar en Navidad en la estación allerana de Fuentes de Invierno, en este caso por problemas para poner en marcha un remonte debido al hielo.

Lo de Valgrande-Pajares va camino de convertirse en una historia con final dramático. No porque la estación no tenga potencial o porque no llegue la nieve, sino porque los problemas en la gestión están llevándola a un callejón sin salida. Con una batalla laboral abierta y evidente, la goma que debe de unir a los responsables de la estación y parte de la plantilla lleva años en tensión, y lo más fácil es que rompa. En este último capítulo, este mismo jueves, usuarios del complejo denunciaban, que "con la velocidad del viento muy inferior a la de ayer, y por debajo de los parámetros de seguridad de la telecabina, el coordinador de remontes ha tomado la decisión de cerrar la estación".

Demanda

Un hecho, apuntan los esquiadores, que ha llevado a que "grupos y asociaciones de usuarios ya se planteen abiertamente una demanda colectiva por los atropellos del Principado". Además, agregan que para los concesionarios de las cafeterías o los alquileres "ha sido un día de Navidad desastroso, y los caprichos de algunos los pagan los empresarios y sus empleados".

El monumental cabreo no se queda ahí, y van más allá. Dicen que el telesilla Brañillín, tal y como publicó ya este diario, "lo arregló el director y su equipo por orden escrita de la directora de Deportes". Sin embargo, "no se pone en funcionamiento porque necesitan la firma de uno del otro bando en la estación y la Directora General no se atreve a desautorizarlo". Un conflicto en el que los usuarios hablan ya abiertamente de "bandos", algo que se lleva viviendo varios años en Pajares, y que fue más evidente tras la temporada 24-25 cuando el problema con un trabajador acabó llegando a la Junta General del Principado, con varias comparecencias..

Fuentes de Invierno

Aunque el ambiente es mucho menos delicado que en Pajares, en la estación allerana de Fuentes de Invierno tampoco se ha podido esquiar en el día de Navidad. También a través de un comunicado publicado en las redes sociales del complejo daban una explicación: el hielo en el cable del remonte principal de la estación, que impidió que se pudiera poner en marcha.

El comunicado del complejo allerano señala que "esta mañana (la de este jueves) y debido a la humedad del día miércoles y bajada de temperaturas nocturnas, se produjo hielo en el cable y sillas de La Llana' l Fitu". Agregan, que para la puesta en funcionamiento de este remonte, el principal del complejo y que enlaza con los que llevan a la cota más alta del complejo, "es imprescindible la retirada del hielo, silla a silla". "Esta labor tiene una duración variable, en función de la cantidad y dureza del hielo", explicaron, para agregar que esta navideña jornada "el tiempo necesario para poder abrir el telesilla no permitió abrir finalmente la estación debido al horario reducido del día de Navidad". Sin embargo, señalan que el remonte ya está operativo, y que para el viernes la previsión es de abrir.

En ambos casos, Pajares y Fuentes, tenían previsto abrir de 9.00 a 12.30 horas. No pudo ser.