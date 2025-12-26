Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Megacontrato El Tallerón GijónVuelco migratorio en AsturiasPlan museos de OviedoBajas emisiones OviedoViviendas turísticas Gijón"Tardebuena" en Asturias
instagramlinkedin

Chyspita, el panda rojo (y solidario): organizan en Lena un cuentacuentos para recaudar fondos para la Asociación de Chiari y Siringomielia

La actividad será el 3 de enero en el teatro Vital Aza

Parte del cartel anunciador.

Parte del cartel anunciador. / LNE

Miguel Ángel Gutiérrez

Pola de Lena

La Asociación de Chiari y Siringomielia del Principado de Asturias (ChySPA) organizará el cuentacuentos "Chyspita el panda rojo" el sábado 3 de enero, a las 18.00 horas en el teatro Vital Aza, en Lena, en colaboración con el Ayuntamiento y centros escolares del concejo. La entrada solidaria de tres euros incluye, de regalo, el cuento "Chyspita, el panda rojo". Las entradas ya están a la venta en la Casa de Cultura y se podrán adquirir también en la taquilla del teatro, el mismo día del cuentacuentos.

Fondos

Los fondos recaudados irán destinados a la Asociación Chiari y Siringomielia del Principado de Asturias (presidida por la lenense Gemma Domínguez Fernández) , entidad sin ánimo de lucro creada para "agrupar, informar y ayudar a las personas afectadas por Chiari y Siringomielia y a sus familiares", señaló el gobierno local. Dentro del programa de atención integral a las personas afectadas, el colectivo cuenta con un grupo de teatro terapéutico, creado en 2010 con "el objetivo de dinamizar y acompañar a los socios. Cumple una función esencial de sensibilización y difusión, dando a conocer una enfermedad poco conocida e invisible a través de la cultura y el arte".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
  2. Pajares, sin tregua por Navidad: los usuarios denuncian que la estación estuvo cerrada pese a tener condiciones para abrir
  3. Eric da en la diana (otra vez): el niño de Mieres de 12 años que es una joven estrella de los dardos y subcampeón del mundo sub-16
  4. Susto en el pico Toneo (Aller): un alud arrastra 300 metros a dos montañeros y los deja semienterrados en la nieve
  5. El Principado culmina la rotonda de acceso a Moreda, primer paso para el bulevar de la localidad
  6. Alén Martínez, el “Billy Elliot” de Mieres que hace historia en la gimnasia rítmica (con solo nueve años)
  7. Emergencia en la vieja carretera de Castilla por un argayo en los túneles de Morcín
  8. El Principado destaca que su apuesta por la estación de esquí de Pajares 'no tiene precedentes

Videojuegos y chocolate con churros, una mezcla ganadora en las Navidades de Laviana

Videojuegos y chocolate con churros, una mezcla ganadora en las Navidades de Laviana

Chyspita, el panda rojo (y solidario): organizan en Lena un cuentacuentos para recaudar fondos para la Asociación de Chiari y Siringomielia

Chyspita, el panda rojo (y solidario): organizan en Lena un cuentacuentos para recaudar fondos para la Asociación de Chiari y Siringomielia

El Coro de Voces Blancas del Nalón, con la salud mental

El Coro de Voces Blancas del Nalón, con la salud mental

Aníbal Roces Zapico, un guardia civil socialista en la Revolución de Asturias

Aníbal Roces Zapico, un guardia civil socialista en la Revolución de Asturias

El Montepío se hace "verde" en Felechosa: generará el 70% del agua caliente sanitaria a través de aerotermia

El Montepío se hace "verde" en Felechosa: generará el 70% del agua caliente sanitaria a través de aerotermia

Papá Noel deja un regalo turonés en Mieres: Alfredo González dará un concierto sorpresa (y gratis) este sábado

Papá Noel deja un regalo turonés en Mieres: Alfredo González dará un concierto sorpresa (y gratis) este sábado

Adolfo Fernandez, director del CINN: "Estamos en una fase de crecimiento; queremos traer a El Entrego a investigadores dispersos por otras sedes"

Adolfo Fernandez, director del CINN: "Estamos en una fase de crecimiento; queremos traer a El Entrego a investigadores dispersos por otras sedes"

Pajares, sin tregua por Navidad: los usuarios denuncian que la estación estuvo cerrada pese a tener condiciones para abrir

Pajares, sin tregua por Navidad: los usuarios denuncian que la estación estuvo cerrada pese a tener condiciones para abrir
Tracking Pixel Contents