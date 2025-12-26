Chyspita, el panda rojo (y solidario): organizan en Lena un cuentacuentos para recaudar fondos para la Asociación de Chiari y Siringomielia
La actividad será el 3 de enero en el teatro Vital Aza
La Asociación de Chiari y Siringomielia del Principado de Asturias (ChySPA) organizará el cuentacuentos "Chyspita el panda rojo" el sábado 3 de enero, a las 18.00 horas en el teatro Vital Aza, en Lena, en colaboración con el Ayuntamiento y centros escolares del concejo. La entrada solidaria de tres euros incluye, de regalo, el cuento "Chyspita, el panda rojo". Las entradas ya están a la venta en la Casa de Cultura y se podrán adquirir también en la taquilla del teatro, el mismo día del cuentacuentos.
Fondos
Los fondos recaudados irán destinados a la Asociación Chiari y Siringomielia del Principado de Asturias (presidida por la lenense Gemma Domínguez Fernández) , entidad sin ánimo de lucro creada para "agrupar, informar y ayudar a las personas afectadas por Chiari y Siringomielia y a sus familiares", señaló el gobierno local. Dentro del programa de atención integral a las personas afectadas, el colectivo cuenta con un grupo de teatro terapéutico, creado en 2010 con "el objetivo de dinamizar y acompañar a los socios. Cumple una función esencial de sensibilización y difusión, dando a conocer una enfermedad poco conocida e invisible a través de la cultura y el arte".
- Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
- Pajares, sin tregua por Navidad: los usuarios denuncian que la estación estuvo cerrada pese a tener condiciones para abrir
- Eric da en la diana (otra vez): el niño de Mieres de 12 años que es una joven estrella de los dardos y subcampeón del mundo sub-16
- Susto en el pico Toneo (Aller): un alud arrastra 300 metros a dos montañeros y los deja semienterrados en la nieve
- El Principado culmina la rotonda de acceso a Moreda, primer paso para el bulevar de la localidad
- Alén Martínez, el “Billy Elliot” de Mieres que hace historia en la gimnasia rítmica (con solo nueve años)
- Emergencia en la vieja carretera de Castilla por un argayo en los túneles de Morcín
- El Principado destaca que su apuesta por la estación de esquí de Pajares 'no tiene precedentes