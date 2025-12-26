Un concejo asturiano despedirá el año antes de tiempo: esta es la fecha y la hora de la celebración

Es solo el tercer año pero así empiezan todas las tradiciones y en Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, están consolidando la de celebrar unas campanadas en familia unos días antes del fin de año oficial. En esta ocasión será el domingo 28 de diciembre a las 12.00 horas, un horario mucho más asequible para los más pequeños que el de la Nochevieja del 31 de diciembre.

Campanero del año

Estas campanadas adelantadas para dar la bienvenida al nuevo año se celebrarán en la plaza de Ramón y Cajal. Será una gran fiesta con juegos navideños, música, un árbol de los deseos y las tradicionales uvas para dar una bienvenida anticipada al nuevo año. El encargado de dar las campanadas será el cocinero y presentador, Cristian González, vecino de Sotrondio. González recoge el testigo de la atleta olímpica Bárbara Camblor y anteriormente del empresario hostelero Marcos Granda,.

El famoso cocinero y presentador será el encargado de animar la fiesta familiar de fin de año, acompañando a la corporación municipal. Cristian es conocido por su trabajo como cocinero en la televisión pública del Principado y por las diferentes colaboraciones como asesor culinario que realiza con varias empresas relacionadas con la alimentación y la cocina; así como por la publicación de su primer libro de recetas en 2023.

Tren navideño

La celebración de las campanadas en familia contará con la participación del gobierno local que invita a la ciudadanía a sumarse a una fiesta en la que se repartirá cotillones y se brindará por el nuevo año. “Es una celebración abierta a todos los públicos, para pasar un rato entrañable y divertido, festejando la entrada del nuevo año, con animación musical, ocio y actividades lúdicas”, describieron fuentes municipales.

De manera paralela a la celebración de la fiesta de las campanadas en familia, que se prolongará hasta las 13.30 horas, entrará en circulación durante toda la jornada el tren navideño que recorrerá las localidades de Blimea, Sotrondio y El Entrego, de 11.00 a 14.00 horas, por la mañana, y de 16.00 a 21.00 horas, por la tarde