El Coro de Voces Blancas del Nalón, con la salud mental

Dieciséis navidades son las que lleva a sus espaldas la historia del proyecto coral "Voces Blancas del Nalón" y este sábado 27 celebran su novena "Voblanavidad", una gala-festival con el que cada ejercicio se cierra la primera etapa del curso. Bajo el lema "Para eso cantamos", la gala de este sábado será emocionante, viendo un grupo que en el que sus miembros "cantan para celebrar, para compartir, para crecer juntos". "Cantan para sanar y para hacer de este mundo un espacio mejor, y para continuar el trabajo dentro de un proyecto internacional en el que actualmente están inmersos donde se habla de salud mental a través de la música coral", señalan desde la organización.

Según explican "la música amansa a las fieras, da calor y color al alma y acompaña muchos y muy diversos momentos de nuestras vidas y nuestros recuerdos pero en un coro, los corazones de todos los coristas laten al mismo compás y las respiraciones se igualan". "Lo dicen ellos pero también la ciencia", subrayan.

El evento tendrá lugar el sábado, a las 19.00 horas, en el teatro José León Delestal en La Felguera. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Balance

Este festival llega para cerrar un año especial para "Voces Blancas del Nalón". Entre otras cosas, porque culminaron la grabación del trabajo que empezó en 2023 tras una propuesta que les llegaba desde Malta. "Este coro tiene un renombre en el panorama coral internacional y los vínculos creados a través de sus viajes durante su historia dan sus frutos de maneras preciosas con proyectos", indican sus portavoces.

Una de esas iniciativas es la de "Ensemble", en el que a través de una web se van mostrando el trabajo realizado y las novedades que aún quedan tras la creación de un himno a la salud mental. "A través de las redes de Voces Blancas del Nalón se podrá descubrir el trabajo previo a esta grabación y ver las novedades que aún quedan antes del estreno mundial en el mes de abril de 2026 la ciudad natal de la tercera agrupación vinculada a este proyecto: Guimarães", señalan desde la agrupación.

Componentes

Actualmente Voblana (acrónimo de Voces Blancas del Nalón) cuenta con cerca de 60 coristas repartidos en 4 agrupaciones: Voblana -su agrupación completa-, que a su vez se divide en su agrupación juvenil (de voces mixtas) y su agrupación infantil (de voces blancas); Voblacorinos: agrupación de coros escolares que inician su camino en la música coral; y recientemente abrieron sus puertas a la agrupación de mayores de edad al infinito a la que llaman Voblanadultos y que, aunque reciente, ya tiene un hueco en la cartelera de esta "Voblanavidad 2025".