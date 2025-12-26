El Montepío se hace "verde" en Felechosa: generará el 70% del agua caliente sanitaria a través de aerotermia

En un mundo en el que la industria cada vez está más descarbonizada y apuesta por una reducción de las emisiones a la atmósfera, el Montepío de la Minería no podía quedarse atrás. La última actuación en esta línea se ha llevado a cabo en la Residencia de Mayores que la entidad tiene en la localidad allerana de Felechosa, donde ha instalado un sistema de aerotermia con el fin de "mejorar la eficiencia del centro, reducir su impacto ambiental y avanzar hacia un modelo de gestión responsable de la energía". Fuentes de la mutualidad minera explicaron que "gracias a esta intervención, nuestra Residencia podrá generar el 70% del agua caliente sanitaria que consume mediante energía renovable, disminuyendo su dependencia de fuentes fósiles y contribuyendo significativamente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero".

En la parte técnica, se detalla que este proyecto ha consistido en "la instalación de dos bombas de calor de última generación". Se trata de sistemas de aerotermia de alta eficiencia, que están específicamente diseñados para producir agua caliente sanitaria aprovechando la energía del aire exterior. La potencia térmica de cada una de estas bombas de calor es de 30 kilovatios, lo que hace que la instalación en su conjunto, tenga una capacidad de 60 kilovatios. "Estos equipos han sido seleccionados por su alta eficiencia y fiabilidad, garantizando un funcionamiento sostenible y adaptado a la demanda del centro", señalaron las fuentes.

Inversión

Además, la instalación aerotérmica ha sido diseñada y dimensionada conforme a las exigencias del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Este proyecto ha sido financiado por la Unión Europea a través de NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, acogido al programa de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía.

En este sentido, la inversión total ha sido de 108.654,79 euros, de los que la residencia de Mayores ha recibido 30.000 euros como ayuda para el desarrollo del proyecto. "Con esta iniciativa, la Residencia de Mayores SPA de Felechosa no solo optimiza su consumo energético y reduce costes operativos, sino que también consolida su compromiso con la protección del medio ambiente, la sostenibilidad y la innovación en eficiencia energética, convirtiéndose en un referente dentro del sector residencial", subrayaeron desde el Montepío.

Precedentes

No es este el único proyecto en una transición hacia las energías renovables que ha desarrollado el Montepío de la Minería en los últimos años. Además de actuaciones en el Balnerio de Ledesma, tambén en Felechosa se completaron otras obras en esa línea de la reducción de emisiones. En concreto, el pasado 2024, se instalaban en la Residencia de Mayores allerana un total de 202 paneles solares en el tejado. En el primer mes de funcionamiento, tras invertirse cerca de 100.000 euros, se constataba la importancia del sistema, ya que el 25 por ciento de la energía salía ya de estas placas solares.