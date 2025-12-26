Papá Noel deja un regalo turonés en Mieres: Alfredo González dará un concierto sorpresa (y gratis) este sábado

Muchas cosas buenas tiene Papá Noel: bueno, cariñoso, bondadoso y generoso, por citar algunas. Pero quizá su forma física no es la más adecuada. El Gordo de la Navidad (no el de la Lotería) ha traído un regalo muy especial para los mierenses. Y curiosamente, es todo lo contrario a él. Se trata de "El flaco de Turón", Alfredo González, que el sábado 27 de diciembre ofrecerá un concierto especial (y gratuito) en el café Librería La Llocura de Mieres. Un presente que servirá para despedir el año con uno de los músicos más reconocidos del concejo.

El cantautor turonés reconocía que es muy de "hacer y hacerme regalos". Y en estas fechas tan entrañables, ha decidido compartir su música con los mierenses. Así, ha montado un concierto sorpresa en "La Llocura". Será el sábado, a las 19.00 horas y con entrada libre hasta que el aforo se llene. Y lo hará con un repertorio "cortín pero variado". González cantará alguna canción de su último proyecto, "Sólo", pero no se quedará ahí. También sonarán en su voz algunos temas de los discos que publicó como Alfredo González. Y como regalo final, dice, "alguna canción de alguien que me guste más que yo, lo que abre mucho el abanico".

Fiel a su estilo, el "Flaco de Turón" espera a los mierenses para "despedir el año y darnos unos besos, que nunca sobran". Un sorpresa de esas que llenan el alma, porque Alfredo González no es solo un cantautor, es uno de los emblemas culturales de las Cuencas, un poeta que pone música a sus versos, y que a nadie deja indiferente.

Programación

El regalo sorpresa de Alfredo González su suma a un variado programa de actividades que tendrá lugar el sábado. La Feria de Navidad de Mieres continuará abierta en el parque Jovellanos para aquellos que la quieran visitar. Además, en el marco de esta feria, a las 12.00 horas habrá un taller de estampación botánica.

Por la tarde, llegará otra de las citas clásicas de la navidad mierense. Una prueba que llega a su trigesimoprimera edición. La San Silvestre Villa de Mieres, organizada por el Club Atletismo Mieres, arrancará a las 17.00 horas con las categorías inferiores antes de la gran carrera final para los mayores.