El PSOE de Lena defiende la gestión pública de Pajares y rechaza una posible "privatización"

La situación de la estación lenense de Valgrande-Pajares sigue siendo uno de los principales focos de atención en la comarca. Los últimos en sumarse al debate han sido los miembros del PSOE de Lena, que han defendido una gestión pública de la estación y que han denunciado una "campaña interesada" para favorecer la privatización de la misma. Este viernes Pajares abrió con normalidad, tras estar cerrada el día de Navidad.

"La situación de Valgrande exige una reflexión profunda y honesta, y la pregunta no es solo qué problemas existen, sino por qué se están sobredimensionando determinados fallos y a quién beneficia el relato que se está construyendo", señalaron los socialistas. Para el PSOE lenense "en los últimos tiempos se ha instalado de manera insistente un discurso centrado en las supuestas deficiencias operativas de la estación —averías, problemas en los sistemas de innivación o carencias de mantenimiento— que se presenta de forma reiterada como argumento para cuestionar el modelo de gestión pública". "Este relato no es inocente: apunta de manera clara hacia la privatización de un equipamiento estratégico para el concejo y para el conjunto del territorio", critican.

Consecuencias

Desde el PSOE señalan que "la difusión constante de una imagen negativa de Valgrande tiene consecuencias reales: deteriora la confianza de los usuarios, frena la contratación de servicios y debilita la actividad económica del entorno". "Este desgaste no recae únicamente sobre la infraestructura, sino sobre su plantilla, sobre el concejo y sobre los negocios locales que dependen directamente de su funcionamiento", agregan, para calificar de "profundamente irresponsable" a quien "genera este descrédito permanente".

Para los socialistas lenenses "el futuro de Valgrande no puede decidirse desde la confrontación interesada ni desde campañas de deslegitimación". Por ello, exigen "rigor, transparencia y responsabilidad institucional". "Cualquier intento de modificar el modelo de gestión debe sustentarse en análisis objetivos de costes y beneficios, y en una evaluación clara de sus impactos sociales y laborales", señalan.

Participación

A su juicio, una defensa real de la estación lenense pasa por "defender el empleo, el desarrollo territorial y el papel de los servicios públicos como motores de cohesión económica y social". "Por ello, resulta imprescindible abrir un proceso de debate real, participativo y plural, en el que tengan voz los trabajadores, las administraciones, los usuarios, el tejido empresarial y los agentes sociales del territorio", agregan.

"La mejora de la gestión no pasa por desmantelar lo público, sino por reforzar el mantenimiento, la planificación técnica, la inversión y la transparencia", indican los socialistas, para los que, antes de plantear cambios estructurales de gran calado, "deben explorarse todas las alternativas que permitan fortalecer y optimizar el modelo actual".

Por último, el PSOE lenense deja un mensaje: "Valgrande necesita compromiso, no confrontación; soluciones, no relatos interesados. Solo desde una gestión pública responsable, basada en datos y orientada al interés general, será posible recuperar la confianza, garantizar la viabilidad de la estación y asegurar un futuro sólido para Valgrande y su entorno".

Mesa de la nieve

La postura defendida por el PSOE lenense choca con la mostrada hasta el momento por la denominada Mesa de la Nieve, integrada por esquiadores, clubes y empresarios. En su caso, defienden una modernización en el sistema de gestión, viendo con buenos ojos que sea similar al de Fuentes de Invierno (a través de una empresa pública). La Mesa ha sido además muy crítica con la gestión del complejo en los últimos años.

Apertura

Tras el cierre del día de Navidad -por el viento, oficialmente, por motivos de gestión, según algunos usuarios-, Valgrande-Pajares funcionó este viernes con cierta normalidad. La telecabina abrió puntual, si bien usuarios denunciaron que el día anterior, pese al cierre, no se habían limpiado las sillas, por lo que el telesilla del Valle abrió algo tarde. Los remontes de telesquí Fuente la Reina, el Tubo y las cintas de principiantes no estuvieron operativos. En Fuentes de Invierno se abrió también con normalidad. En Navidad tampoco pudo abrir por incidencias técnicas.